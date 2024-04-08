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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

المخرج أحمد خالد موسى: جزء ثان لمسلسل العتاولة رمضان المقبل

صدى البلد

أعلن المخرج أحمد خالد موسى عن وجود جزء ثان لمسلسل العتاوله في رمضان ٢٠٢٥.

وكتب أحمد خالد عبر صفحته علو فيس بوك :" العتاوله ٢ رمضان ٢٠٢٥ ان شاء الله اول جزء تانى فى حياتى  مع ألذ شركه وألذ منتج وألذ نجوم وكرو  ".

العتاولة:

شهدت أحداث الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل العتاولة الكثير من الأحداث المثيرة فى رحلة انتقام العتاولة من عيسى الوزان.

بدأت الحلقة بعملية ضخمة قام بها العتاولة مع عيسى الوزان والاستيلاء على أمواله الذى كان يضعها داخل أحد المخازن الخاصة به.

وأكد نصار( أحمد السقا) لعيسى الوزان أن استيلائه على الأموال مجرد بداية فى رحلة انتقامه منه بعد قتله لابنه مالك ووالده خميس( صلاح عبدالله).

وحقق المسلسل أرقاما قوية على موقع التيك توك وصلت إلي 515 مليون مشاهدة، بجانب تصدر المسلسل لمؤشرات البحث علي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال أول 15 يوما في شهر رمضان.

وطرحت بعض الأغاني الخاصة بالمسلسل أثناء حلقاته، ومنها الأغنية الدعائية للمسلسل والذي غناها ابطال العمل تحت اسم "مهرجان العتاولة"، وأيضا أغنية "قنبلة الجيل" والتى قدمها حسن شاكوش وحمادة مجدي أثناء إحدى الحلقات.

العتاولة أحمد خالد موسى

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