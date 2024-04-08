بي بي سي: انفجار قنبلة في ولاية أمهرة الإثيوبية وإصابة العشرات

شهدت ولاية أمهرة الإثيوبية انفجار قنبلة تسببت في إصابة 27 شخصا، خلال الانفجار الذي وقع بمنطقة فنوت سلام عاصمة منطقة غرب جوجام.

وقال مصدر في مستشفى فنوت سلام العام لإذاعة "بي بي سي" إن 27 شخصا أصيبوا في الانفجار الذي وقع في السوق بالمدينة أمس الأول السبت.

وقال سكان المدينة، الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، لـ"بي بي سي" إن الانفجار وقع في السوق الأسبوعي الذي يذهب إليه سكان المدينة والأحياء المجاورة للتسوق كل يوم سبت.

وأشار مواطن إثيوبي في أمهرة إلى أن المسؤولين الإثيوبيين كانوا يطلبون من السكان عدم التجمع، مشيرين إلى التهديد بوقوع "هجوم بالقنابل" موضحا أن قوات الأمن الإثيوبي كانت تقوم بدوريات في السوق في ذلك اليوم لكنهم قالوا إن الانفجار وقع بعد مغادرتهم مكان الحادث وأضاف الساكن أنه "مجهول" من نفذ الهجوم.

ولم تصدر السلطات الإثيوبية أي بيان بشأن الحادث.

وقال طبيب المستشفى الذي كان مناوباً في ذلك اليوم لـ"بي بي سي" إن 27 شخصاً بريئاً أصيبوا في هذا الهجوم تم نقلهم إلى مستشفى فنوت السلام العام لتلقي العلاج بين الساعة الرابعة والخامسة بعد الظهر.

وحادث السبت هو الهجوم الثاني بالقنابل في مدينة فنوت السلام خلال يومين، حيث أصيب 32 طالبا في هجوم مماثل على مدرسة داموت الإعدادية يوم الخميس الماضي.