عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شواء ولعب كرة قدم.. متعة الإفطار الرمضاني على شواطئ جنوب سيناء

شواء علي شاطئ البحر
شواء علي شاطئ البحر


اعتاد شباب جنوب سيناء في مجموعات شبابيه من الأصدقاء أن يشاركوا بعضهم البعض في إعداد إفطار رمضاني على شاطئ البحر بعيد عن المنزل  لممارسة لعب كرة القدم  وشواء اللحوم والاسماك علي الشاطئ .


وقد رصدت كاميرا موقع " صدي البلد " الإخباري مجموعات شبابية يعدون الافطار الرمضاني علي شاطئ البحر ويستمتعون بممارسة رياضة كرة القدم والمشي و الشواء في اجواء رمضانيه رائعة .
وقال عبد الرحمن عصام ابراهيم ان الافطار الرمضاني مع الاصدقاء له طعم خاص وخاصة عندما تكون  مع ما يطلق عليه " الشلة" و اصدقاء الطفولة  الذين يتجمعون لقضاء يوم رمضاني مختلف .
واضاف محمد ناصر  طالب بكلية التمريض واحد شباب طور سيناء إنه اعتاد هو اصدقائه المقربين ان يكون لهم يوم  افطار رمضاني علي شاطئ البحر .
ويخرج شباب جنوب سيناء قاصدين الشواطئ في رمضان  وخاصة

 

IMG-20240408-WA0091
IMG-20240408-WA0091
IMG-20240408-WA0033
IMG-20240408-WA0033
IMG-20240408-WA0032
IMG-20240408-WA0032
IMG-20240408-WA0036(1)
IMG-20240408-WA0036(1)
جنوب سيناء إفطار رمضاني شاطئ البحر شواء شباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024

العيد بكرة ؟| ميلاد هلال شوال اليوم.. مفاجأة بالسعودية ومصر تحسمها فلكيًا

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية غدا على أغلب المحافظات .. وانخفاض درجات الحرارة

ضبطوه مع أختهم في نهار رمضان.. رموا عشيق شقيقتهم من الدور الثامن ببشتيل

بث مباشر الآن.. رؤية هلال عيد الفطر 2024

الثلاثاء أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. دار الإفتاء تحدد موعد العيد

أخطاء ساذجة.. شوبير ينفعل بعد تعادل الأهلي مع إنبي

اتحاد الكرة يكشف مفاجأة بشأن توثيق عقد كهربا لصالح الزمالك

موضوعات متعلقة

محافظ جنوب سيناء يفتتح أعمال تطوير مسجد الصحابة ويكرم أوائل حفظة القرآن

محافظ جنوب سيناء: مسجد الصحابة بشرم الشيخ من أهم المزارات السياحية

ترشيحاتنا

فرج عامر عن تعادل الأهلي مع إنبي: كولر بيصعب الدنيا على نفسه

رئيس الوزراء الأسترالي: لا توجد خطط لتوسيع الأعضاء الأساسيين في AUKUS

صلاة العيد.. أحكامها وما يسن في ليلتها ووقت دخول التكبير

فـ ـصائل عراقية تعلن قـ ـصف أهداف حيوية إسرائيلية في عسقلان

تعليق صادم من كولر على تعادل الأهلي مع إنبي بالدوري

تستاهل تخسر نقطتين.. نبيل الحلفاوي يعلق على تعادل الأهلي وإنبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دوللي شاهين تحتفل بكليبها الجديد ست البنات.. شاهد

طبيب شهير يكشف حقيقة كلام ميدو عن وفاة المعد البدني للزمالك

فطار العيد الرسمي.. اكتشف فوائد الشاي باللبن

يحدث الآن .. اعرف تأثير الكسوف الكلي على الحالة النفسية

فيديو

النجم إياد نصار لـ صدى البلد: فكرة مسلسل صلة رحم كانت عبارة عن سطر

"أنا أقل خلق الله".. كزبرة يرد على منتقدي تكريمه بالجامعة البريطانية بمصر

8 آلاف وجبة.. تامر حسني يشارك في حملة "بنفسك وبإيدك"

تعليق قوي من هنا الزاهد عن قضائها أول رمضان بعد طلاقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ