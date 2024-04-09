شواء ولعب كرة قدم.. متعة الإفطار الرمضاني على شواطئ جنوب سيناء



اعتاد شباب جنوب سيناء في مجموعات شبابيه من الأصدقاء أن يشاركوا بعضهم البعض في إعداد إفطار رمضاني على شاطئ البحر بعيد عن المنزل لممارسة لعب كرة القدم وشواء اللحوم والاسماك علي الشاطئ .



وقد رصدت كاميرا موقع " صدي البلد " الإخباري مجموعات شبابية يعدون الافطار الرمضاني علي شاطئ البحر ويستمتعون بممارسة رياضة كرة القدم والمشي و الشواء في اجواء رمضانيه رائعة .

وقال عبد الرحمن عصام ابراهيم ان الافطار الرمضاني مع الاصدقاء له طعم خاص وخاصة عندما تكون مع ما يطلق عليه " الشلة" و اصدقاء الطفولة الذين يتجمعون لقضاء يوم رمضاني مختلف .

واضاف محمد ناصر طالب بكلية التمريض واحد شباب طور سيناء إنه اعتاد هو اصدقائه المقربين ان يكون لهم يوم افطار رمضاني علي شاطئ البحر .

ويخرج شباب جنوب سيناء قاصدين الشواطئ في رمضان وخاصة

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