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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 4 أطنان كعك وفسيخ وأغذية فاسدة بدمياط

أغذية فاسدة
أغذية فاسدة

شنت مديرية الصحة بدمياط، عددا من الحملات  المكبرة  على المنشآت الغذائية، لضبط السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

 استهدفت الحملات المُنفذة مؤخرًا التفتيش على ١٢٠ منشأة غذائية بنطاق المحافظة،  وتم رصد مخالفات ل٥٩ منشأة تدار بدون ترخيص و ٦ منشآت تمثل خطر داهم على الصحة العامة ،حيث تم إتخاذ إجراءات الغلق الادارى وإيقاف التشغيل حيالها.

وعلى جانب آخر،، فقد تم ضبط ٤ طن أغذية غير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر عبارة عن كعك وبسكويت ومنتجات البان ، واعدام٣٠٠ كيلو أغذية تالفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي و ١٩٠ لتر عصائر ومشروبات وزيت طعام سبق استعماله ، كما تم سحب ٢١ عينة من الكعك والفسيخ المملح ومواد غذائية متنوعة لفحص صلاحيتها للاستهلاك الآدمي..

محافظة دمياط ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك

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