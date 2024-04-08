عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك

صدى البلد

أعلنت محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، رفع درجة الاستعداد القصوى لكل القطاعات التنفيذية والخدمية بالمحافظات لاستقبال عيد الفطر المبارك وتشكيل فرق طوارئ جاهزة لإصلاح أية أعطال في المرافق والخدمات، والعمل على التواجد الميداني والمتابعة المستمرة طوال فترة أيام العيد.

شددت محافظ دمياط - في بيان اليوم، الإثنين، على ضرورة التعاون بين الوحدات المحلية ومديريات الوزارات المعنية والخدمية بالمحافظات لتجهيز المساجد الكبرى لأداء صلاة العيد وتأمين ساحات الصلاة مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، بالإضافة إلى تجهيز وفتح الحدائق العامة أمام الجمهور ورفع كفاءة وتطوير الميادين واتخاذ ما يلزم لظهور المحافظة بالشكل الحضاري الذي يليق بها.


أكدت على ضرورة تنفيذ مديريات التموين حملات يومية على المحلات والأسواق لضبطها والتأكد من صلاحية الأطعمة والمنتجات المعروضة، وضبط أية مخالفات حرصاً على سلامة المواطنين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة إلى استمرار عمل منافذ السلع الغذائية الثابتة والمتحركة بأسعار مخفضة على مدار أيام إجازة عيد الفطر المبارك، مع ضمان توافر جميع السلع التموينية والبترولية وتشديد الرقابة وحملات التفتيش على جميع المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم بالمواصفات المطلوبة للمواطنين وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية خلال أيام عيد الفطر.

وجهت عوض باستمرار تنظيم معارض للسلع المرتبطة باحتياجات المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك المتمثلة في ملابس وأحذية وأقمشة وغيرها من المنتجات مع حشد أكبر عدد من العارضين لتلبية احتياجات المواطنين.

أشارت محافظ دمياط إلى الأهمية القصوى التي توليها الدولة للتصدي لظاهرة البناء العشوائي على الأراضي الزراعية، والتعدي على أراضي الدولة بالبناء بدون ترخيص، خلال فترة الإجازات، مطالبة الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوى لعمل جميع أطقم رصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية لإزالة التعديات من المهد.

تابعت أن غرفة العمليات بالمحافظة ستتابع الوضع بشكل دوري؛ حيث وجهت بالتواصل المستمر مع كافة الجهات والتعامل الفوري مع جميع الشكاوى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024

بث مباشر الآن.. رؤية هلال عيد الفطر 2024

الثلاثاء أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. دار الإفتاء تحدد موعد العيد

العيد بكرة ؟| ميلاد هلال شوال اليوم.. مفاجأة بالسعودية ومصر تحسمها فلكيًا

ضبطوه مع أختهم في نهار رمضان.. رموا عشيق شقيقتهم من الدور الثامن ببشتيل

موعد عيد الفطر 2024 فلكيا وشرعيا.. دار الإفتاء تحدد أول أيام العيد

بعد السعودية .. الأربعاء أول أيام العيد في اليمن ولبنان وتركيا وأستراليا

نتنياهو يعلن تحديد موعد اجتياح رفح.. وشرط واحد لإيقاف العملية

ترشيحاتنا

مبيعات آيفون في الصين تواصل الانخفاض لهذا السبب

الطلاق قضاء وقدر.. أحمد العوضي: حبي لياسمين عبد العزيز لم ينته

دعاء ختم القرآن مكتوب ومستجاب .. أحسن وداع شهر الصيام

المداح الحلقة الأخيرة.. مفاجأة صادمة لحمادة هلال وفتحى عبد الوهاب يقلب الموازين

الخارجية الأمريكية لـ«نتنياهو»: واشنطن لم تطلع على موعد لاجتياح إسرائيلي لرفح

استطلاع: 71% من الإسرائيليين يرغبون في استقالة نتنياهو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كتف واحد .. سلمى أبو ضيف تتألق بإطلالة جريئة

مسلسل جودر الحلقة 14.. تارا عماد تحاول السيطرة على ياسر جلال من خلال السحر

انتبه في عيد الفطر.. هؤلاء الممنوعون من تناول الرنجة

حافية القدمين.. ريم سامي تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة

فيديو

"أنا أقل خلق الله".. كزبرة يرد على منتقدي تكريمه بالجامعة البريطانية بمصر

8 آلاف وجبة.. تامر حسني يشارك في حملة "بنفسك وبإيدك"

تعليق قوي من هنا الزاهد عن قضائها أول رمضان بعد طلاقها

مشاهد لأول مرة من كواليس تصوير رامز جاب من الآخر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ