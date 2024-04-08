محافظة دمياط ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك

أعلنت محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، رفع درجة الاستعداد القصوى لكل القطاعات التنفيذية والخدمية بالمحافظات لاستقبال عيد الفطر المبارك وتشكيل فرق طوارئ جاهزة لإصلاح أية أعطال في المرافق والخدمات، والعمل على التواجد الميداني والمتابعة المستمرة طوال فترة أيام العيد.

شددت محافظ دمياط - في بيان اليوم، الإثنين، على ضرورة التعاون بين الوحدات المحلية ومديريات الوزارات المعنية والخدمية بالمحافظات لتجهيز المساجد الكبرى لأداء صلاة العيد وتأمين ساحات الصلاة مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، بالإضافة إلى تجهيز وفتح الحدائق العامة أمام الجمهور ورفع كفاءة وتطوير الميادين واتخاذ ما يلزم لظهور المحافظة بالشكل الحضاري الذي يليق بها.



أكدت على ضرورة تنفيذ مديريات التموين حملات يومية على المحلات والأسواق لضبطها والتأكد من صلاحية الأطعمة والمنتجات المعروضة، وضبط أية مخالفات حرصاً على سلامة المواطنين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة إلى استمرار عمل منافذ السلع الغذائية الثابتة والمتحركة بأسعار مخفضة على مدار أيام إجازة عيد الفطر المبارك، مع ضمان توافر جميع السلع التموينية والبترولية وتشديد الرقابة وحملات التفتيش على جميع المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم بالمواصفات المطلوبة للمواطنين وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية خلال أيام عيد الفطر.

وجهت عوض باستمرار تنظيم معارض للسلع المرتبطة باحتياجات المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك المتمثلة في ملابس وأحذية وأقمشة وغيرها من المنتجات مع حشد أكبر عدد من العارضين لتلبية احتياجات المواطنين.

أشارت محافظ دمياط إلى الأهمية القصوى التي توليها الدولة للتصدي لظاهرة البناء العشوائي على الأراضي الزراعية، والتعدي على أراضي الدولة بالبناء بدون ترخيص، خلال فترة الإجازات، مطالبة الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوى لعمل جميع أطقم رصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية لإزالة التعديات من المهد.

تابعت أن غرفة العمليات بالمحافظة ستتابع الوضع بشكل دوري؛ حيث وجهت بالتواصل المستمر مع كافة الجهات والتعامل الفوري مع جميع الشكاوى.