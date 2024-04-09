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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال العيد.. عيادة للتأمين الطبي في ميدان الساعة بمدينة دمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

تلقت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا حول خطة إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة للتأمين الطبى خلال عيد الفطر المبارك، وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال العيد.

حيث سيتم إطلاق عيادة طبية متنقلة ستتمركز بميدان الساعة بمدينة دمياط، طوال أيام العيد وذلك من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى السابعة مساءً ، وستقدم خدمات الكشف والعلاج وخدمات الطوارئ بالمجان ، والاحالة إلى المستشفيات.

والجدير بالذكر،، إعلان محافظة دمياط برفع درجة التأهب بكافة القطاعات لاستقبال عيد الفطر المبارك،  وأيضًا رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومراكز طب الأسرة وذلك لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين والتعامل الفورى مع أى طوارئ.

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