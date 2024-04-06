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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجارية دمياط : مستلزمات العيد من ملابس وأحذية بأهلا رمضان بالمحافظة

اهلا رمضان بدمياط
اهلا رمضان بدمياط

أعلنت الغرفه التجاريه بدمياط، عن استمرار معارض اهلا رمضان لعرض كافه المنتجات الغذائية المتنوعة وكذلك عرض مستلزمات عيد الفطر المبارك من ملابس واحذية بأسعار مخفضة عن الأسواق.

ومن جانبه صرح الدكتور محمد أنور العرابي ، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط " لصدى البلد " ، بأن معرض أهلا رمضان بمدينة دمياط، يأتى ضمن مجموعة المعارض التى تم افتتاحهاخلال شهر رمضان  على مستوى المحافظة  في إطار جهود الدولة  لإتاحة كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية.

 

وأشار إلى أنه قد تم  ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية،  حيث تم تجهيز معارض أهلاً رمضان بالمدن على مستوى المحافظة، وذلك للتيسير على المواطنين بكافة المناطق، وتم ضخ منتجات غذائية  للمعارض لسد حاجه المواطنين من السلع الغذائية  وكذلك الملابس والاحذية.

 

وأوضح،   أن هناك رقابة على الأسعار والسلع المعروضة بالمعرض سواء منتجات غذائية وسلع استهلاكية من قبل المعنية بالرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، والتأكد من توافر السلع وتطابقها للاشتراطات الصحية بما يضمن الحفاظ على صحة المواطنين.

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