تستاهل تخسر نقطتين.. نبيل الحلفاوي يعلق على تعادل الأهلي وإنبي

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على تعادل الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز.
وكتب عبر أكس: “رغم سيطرة الأهلي طيلة المباراة إلا أنني أري النتيجة منطقية أولا الفرق بهدف واحد ده غير مطمئن لأن أي لطشة ممكن تدخل وبعدين لما كل شوية توصل للمرمى وتضيع تبقى تستاهل تخسر نقطتين".
وسقط النادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 أمام فريق إنبي ، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، في إطار الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.
ونجح كهربا في تسجيل هدفي للأهلي في الدقيقتين 44 و73 ، فيما سجل هدفي إنبي اللاعب يوسف لبيب في الدقيقتين 60 و90+4 من عمر اللقاء.
وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 18 في المركز 11 في ترتيب الدوري المصري، وتصدر إنبي الدوري برصيد 28 نقطة.