تستاهل تخسر نقطتين.. نبيل الحلفاوي يعلق على تعادل الأهلي وإنبي

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على تعادل الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز.

وكتب عبر أكس: “رغم سيطرة الأهلي طيلة المباراة إلا أنني أري النتيجة منطقية أولا الفرق بهدف واحد ده غير مطمئن لأن أي لطشة ممكن تدخل ‏وبعدين لما كل شوية توصل للمرمى وتضيع تبقى تستاهل تخسر نقطتين".

وسقط النادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 أمام فريق إنبي ، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، في إطار الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

ونجح كهربا في تسجيل هدفي للأهلي في الدقيقتين 44 و73 ، فيما سجل هدفي إنبي اللاعب يوسف لبيب في الدقيقتين 60 و90+4 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 18 في المركز 11 في ترتيب الدوري المصري، وتصدر إنبي الدوري برصيد 28 نقطة.