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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من حسين الشحات بعد تعرضه لإصابة خطيرة

صدى البلد

طمأن حسين الشحات نجم الأهلي جماهير النادي بعد تعرض لاصابة خطيرة في مباراة سيمبا .

وكتب الشحات من خلال حسابه الشخصي اكس:" الحمد لله ، فله الحمد في كل شئ 
‏لحظات كانت صعبة من توقيت الاصابة الي ان تمت العمليه الجراحية بخير الحمد لله 
‏تدريجيا ابدا في استعادة كافة الامور للعودة ان شاء الله ، ولكن اود ان اشكر الجميع الذين اغمروني بكم الحب والاهتمام يعد شعور القلق الذي عاشه الجميع . 
‏اشكر مجلس الادارة والجهاز الفني وشكر خاص للجهاز الطبي بالنادي والطاقم الطبي والتمريض بالمستشفى زملائي الذين كانوا من حولي طول الوقت امي وزوجتي واخواتي واصدقائي وكل من بالحب حاول الاطمئنان شكرا للاسرة الكبيرة جماهير النادي الاهلي حقا انتم السند ❤️ والحمد لله 
‏فتره راحة تنتهى على خير والعودة  لاستكمال الطموحات والاحلام التي هي هدفنا جميعا ان شاء الل ".

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن حسين الشحات، لاعب الفريق، خضع لعملية استعدال ورد في عظمة الوجه، إثر الإصابة التي تعرض لها في مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني في دور الـ٨ بدوري الأبطال.

وأضاف أن العملية تمت بنجاح، وأن اللاعب سيغادر المستشفى خلال الـ٤٨ ساعة القادمة، وأنه سيتم منحه راحة ٥ أيام، بعدها يرتدي «قناع وجه»، ومن الممكن أن يمارس بعض التدريبات الخفيفة حتى لا يشعر بأية آلام.. أما بخصوص فترة الغياب، فقال جاب الله إن هذا الكلام سابق لأوانه، وسوف يتحدد في ضوء التئام الشرخ الموجود خلال الفترة المقبلة.

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