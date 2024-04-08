فرج عامر يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء مازيمبي في دوري الأبطال

اعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن قرار رئيس نادي مازيمبي في لعب مباراته مع الاهلي في الثالث عصرا .

وكتب عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" موريس كاتومبا رئيس نادي مازيمبي بدء مشوار المشاكل مع كاف وطالب ان يلعب نصف نهائي أفريقيا الساعة ٣ عصرا في درجة حرارة ملتهبة ورطوبة مرتفعة جدا .

وتابع :" المباراة مفروض اقامتها الساعة السابعة مساءا علي الاضواء الكاشفة طبقا لرغبة الرعاة لبطولة أبطال أفريقيا ، الاهلي اعترض وطالب باللعب علي الأضواء الكاشفة أسوة بمباريات ربع النهائي وطبقا لرغبة الرعاة ،

ويبدو أن كاتومبا يناور بهذا الصراع لتحقيق اغراض أخرى وخلق حالة من التشتيت الذهني ، لأن مازيمبي له باع طويل في كاف ويعرف كيف ينال من منافسية ولكن لن يكون الاهلي صيدا سهلا لمازيمبي وأتوقع أن ينقلب السحر علي الساحر