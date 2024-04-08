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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء مازيمبي في دوري الأبطال

صدى البلد

اعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن قرار رئيس نادي مازيمبي في لعب مباراته مع الاهلي في الثالث عصرا .

وكتب عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" موريس كاتومبا رئيس نادي مازيمبي بدء مشوار المشاكل مع كاف وطالب ان يلعب نصف نهائي أفريقيا الساعة ٣ عصرا في درجة حرارة ملتهبة ورطوبة مرتفعة جدا .

وتابع :" المباراة مفروض اقامتها الساعة السابعة مساءا علي الاضواء الكاشفة طبقا لرغبة الرعاة لبطولة أبطال أفريقيا ، الاهلي اعترض وطالب باللعب  علي الأضواء الكاشفة أسوة بمباريات ربع النهائي وطبقا لرغبة الرعاة ،

ويبدو أن  كاتومبا يناور بهذا الصراع لتحقيق اغراض أخرى وخلق حالة من التشتيت الذهني ، لأن مازيمبي له باع طويل في كاف ويعرف كيف ينال من منافسية ولكن لن يكون الاهلي   صيدا سهلا  لمازيمبي وأتوقع أن ينقلب السحر علي الساحر

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