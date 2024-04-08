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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

آخر التطورات| جراحة ناجحة للشحات.. وراحة 5 أيام

صدى البلد

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن حسين الشحات، لاعب الفريق، خضع لعملية استعدال ورد في عظمة الوجه، إثر الإصابة التي تعرض لها في مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني في دور الـ٨ بدوري الأبطال. 

وأضاف أن العملية تمت بنجاح، وأن اللاعب سيغادر المستشفى خلال الـ٤٨ ساعة القادمة، وأنه سيتم منحه راحة ٥ أيام، بعدها يرتدي «قناع وجه»، ومن الممكن أن يمارس بعض التدريبات الخفيفة حتى لا يشعر بأية آلام.. أما بخصوص فترة الغياب، فقال جاب الله إن هذا الكلام سابق لأوانه، وسوف يتحدد في ضوء التئام الشرخ الموجود خلال الفترة المقبلة.

وأصيب الشحات خلال مباراة الأهلي الماضية أمام نظيره سيمبا التنزاني وغادرالملعب على آثرها، ونُقل إلى المستشفى فورا عقب المباراة.

الاهلي وسيمبا التنزاني الدكتور أحمد جاب جراحة ناجحة حسين الشحات مباراة العودة

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