مفاجآت في تشكيل الأهلي ضد إنبي بالدوري

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الأهلي لمباراة إنبي التي تقام في العاشرة من مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.



وضم التشكيل كلًّا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمود كهربا وطاهر محمد طاهر وموديست.

ويجلس على دكة البدلاء:

محمود متولي وأكرم توفيق ووسام أبو علي وأحمد عبد القادر ورضا سليم وعمرو السولية ومحمود الزنفلي وكريم فؤاد وكريم الدبيس.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الإثنين مع إنبي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري العام، تبدأ المباراة في تمام العاشرة مساء وتقام على استاد القاهرة.

لعب الفريقان 41 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود إنبي للدوري العام موسم 2002-2003، كانت المباراة الأولى يوم 10 يناير 2003، وانتهت بفوز الأهلي 2-1، أحرز هدفي الأهلي محمد جودة وأحمد بلال، وآخر مباراة في 23 مايو 2023 وانتهت بفوز الأهلي 2- صفر، أحرزهما محمد شريف وأحمد عبد القادر.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 30 مباراة، وفاز إنبي في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في سبع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 78 هدفًا وتلقت شباكه 35 هدفًا.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 5-1 موسم 2012-2033، وبنتيجة 4-1 موسم 2017-2018.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، محمد أبو تريكة ومحمد بركات برصيد سبعة أهداف لكل منهما، وعماد متعب برصيد خمسة أهداف، ثم فلافيو أمادو وعلي معلول ومروان محسن برصيد ثلاثة أهداف لكل منهم.