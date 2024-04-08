عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجآت في تشكيل الأهلي ضد إنبي بالدوري

الأهلي
الأهلي

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الأهلي لمباراة إنبي التي تقام في العاشرة من مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز. 

وضم التشكيل كلًّا من:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال.
خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة.
خط الهجوم: محمود كهربا وطاهر محمد طاهر وموديست.

ويجلس على دكة البدلاء:
محمود متولي وأكرم توفيق ووسام أبو علي وأحمد عبد القادر ورضا سليم وعمرو السولية ومحمود الزنفلي وكريم فؤاد وكريم الدبيس.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الإثنين مع إنبي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري العام، تبدأ المباراة في تمام العاشرة مساء وتقام على استاد القاهرة.

لعب الفريقان 41 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود إنبي للدوري العام موسم 2002-2003، كانت المباراة الأولى يوم 10 يناير 2003، وانتهت بفوز الأهلي 2-1، أحرز هدفي الأهلي محمد جودة وأحمد بلال، وآخر مباراة في 23 مايو 2023 وانتهت بفوز الأهلي 2- صفر، أحرزهما محمد شريف وأحمد عبد القادر.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 30 مباراة، وفاز إنبي في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في سبع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 78 هدفًا وتلقت شباكه 35 هدفًا.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 5-1 موسم 2012-2033، وبنتيجة 4-1 موسم 2017-2018.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، محمد أبو تريكة ومحمد بركات برصيد سبعة أهداف لكل منهما، وعماد متعب برصيد خمسة أهداف، ثم فلافيو أمادو وعلي معلول ومروان محسن برصيد ثلاثة أهداف لكل منهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024

بث مباشر الآن.. رؤية هلال عيد الفطر 2024

العيد بكرة ؟| ميلاد هلال شوال اليوم.. مفاجأة بالسعودية ومصر تحسمها فلكيًا

الثلاثاء أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. دار الإفتاء تحدد موعد العيد

ضبطوه مع أختهم في نهار رمضان.. رموا عشيق شقيقتهم من الدور الثامن ببشتيل

موعد عيد الفطر 2024 فلكيا وشرعيا.. دار الإفتاء تحدد أول أيام العيد

نتنياهو يعلن تحديد موعد اجتياح رفح.. وشرط واحد لإيقاف العملية

بعد السعودية .. الأربعاء أول أيام العيد في اليمن ولبنان وتركيا وأستراليا

موضوعات متعلقة

نارية| تشكيل ديربي الرياض بين النصر والهلال

مانشستر سيتي بقائمة نارية لمواجهة ريال مدريد بدوري الأبطال غدا

تشكيل الاتحاد لمواجهة الوحدة في السوبر السعودي

استعدادًا لبطولة شمال إفريقيا.. منتخب الناشئين يستدعي 5 لاعبين من «أهلي 2008»

إيفرتون يتعرض لخصم نقاط من جديد في الدوري الإنجليزي

مدرب طائرة الأهلي سيدات: حققنا بطولة الدوري عن جدارة..ونسعى للتتويج بكل الألقاب

دعاء الغباشي: شخصية الأهلي وراء التتويج بلقب دوري طائرة السيدات

للمرة الـ29 على التوالي.. الخطيب يهنئ «سيدات الطائرة» لحصدهن بطولة الدوري

ترشيحاتنا

إيلون ماسك يتحدى قرار المحكمة العليا في البرازيل بسبب X.. ما القصة؟

أحكام صلاة العيد.. اعرف وقتها وصيغة التكبيرات لها

«الإجازة بكرا والعيد بعده»| فرحة بين المصريين عقب استطلاع هلال شوال.. وهذه مواعيد الصلاة

مفاجآت في تشكيل الأهلي ضد إنبي بالدوري

بعد ارتفاع أسعاره بنسبة 80%.. كعك العيد بالتقسيط وبدون فوائد| اعرف ازاي

هيحصل بعد دقائق.. لن تتوقع تأثير الكسوف الكلي على البكتيريا والميكروبات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل صدفة الحلقة 29 .. خالد الصاوي يضع مخططا جديدا

هيحصل بعد دقائق.. لن تتوقع تأثير الكسوف الكلي على البكتيريا والميكروبات

إمبراطورية ميم الحلقة 29.. عائلة مختار أبو المجد تتراجع عن بيع المنزل

كتف واحد .. سلمى أبو ضيف تتألق بإطلالة جريئة

فيديو

"أنا أقل خلق الله".. كزبرة يرد على منتقدي تكريمه بالجامعة البريطانية بمصر

8 آلاف وجبة.. تامر حسني يشارك في حملة "بنفسك وبإيدك"

تعليق قوي من هنا الزاهد عن قضائها أول رمضان بعد طلاقها

مشاهد لأول مرة من كواليس تصوير رامز جاب من الآخر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ