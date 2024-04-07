صدمة للأهلاوية بسبب مدة غياب حسين الشحات عن الملاعب

أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها حسين الشحات جناح النادي الأهلي عقب إصابته في مباراة سيمبا التنزاني التي انتهت بفوز الأحمر بهدفين دون رد، وجود شرخ في عظام الوجه.

وكتب هشام حنفى نجم الأهلي السابق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "غياب حسين الشحات سيمتد إلي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بسبب جراحة الوجه التي يخضع لها اللاعب اليوم"

يواجه النادي الأهلي، نظيره مازيمبي الكونغولي، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، التي من المقرر أن تقام خلال شهر أبريل الجاري.

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي ومازيمبي في الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا على أرضية ملعب الفريق الكونغولي، يوم 19 من شهر أبريل الجاري، بينما تقام مباراة الإياب بين الفريقين مساء يوم 26 من الشهر ذاته على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.