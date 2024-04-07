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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالتعاون مع البنك الأهلي.. ممشى أهل مصر يستقبل حفل إفطار 1000 صائم

صدى البلد

استضاف ممشى أهل مصر، للعام الثاني على التوالي، ختام فعاليات حملة إفطار صائم لمؤسسة مصر الخير، بمشاركة 1000 مستحق من المستفيدين من الجمعيات الشريكة والأطفال ذوي الهمم، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري. 

وأقيم حفل الإفطار على مساحة كيلو متر مربع ضمن المرحلة الأولى من ممشى "أهل مصر"، ووفرت شركة كاونسل ماسترز-المسؤولة عن إدارة وتشغيل ممشى أهل مصر- كل التجهيزات والترتيبات اللازمة لتيسير استضافة المشاركين في حفل الإفطار، وتوزيع الوجبات بالتعاون مع مسؤولي مصر الخير.


قالت الدكتورة ملك العشيري، المدير العام للشركة ، خلال حفل الإفطار الجماعي :"سعداء باستضافة ممشى أهل مصر ختام فعاليات حملة إفطار صائم لمؤسسة مصر الخير، والتي ساهمت خلال شهر رمضان الكريم في إفطار آلاف المحتاجين. 

 وأضافت  أن هذا التعاون يأتي ضمن جهود المسؤولية المجتمعية للشركة لدعم ومساندة الجمعيات الخيرية لأداء دورها في مساندة الفئات المستحقة".

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