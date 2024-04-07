التفاصيل الكاملة لإصابة حسين الشحات وموقفه من مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تعرض حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة خطيرة بشرخ أسفل العين خلال مواجهة سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تدخل قوي من لاعب الفريق التنزاني، ما يستوجب تدخلًا جراحيًا.

من المتوقع أن يغيب الشحات عن الفريق لمدة لا تقل عن أسبوعين، وربما تمتد إلى شهر، ما يعني عدم تواجده في المباريات القادمة أمام إنبي وزد والزمالك ضمن منافسات دوري NILE، بالإضافة إلى احتمالية غيابه عن مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام مازيمبي.

يعمل مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على اختيار البديل المناسب لتعويض غياب الشحات، حيث يفكر في الاعتماد على الثنائي رضا سليم وطاهر محمد طاهر كبدائل في مركز الجناح خلال المباريات المقبلة، مع الاستعداد أيضًا لاستخدام كريم فؤاد وعودة أحمد عبد القادر للحسابات.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة إنبي في مباراة مؤجلة من الجولة 16 لدوري NILE، والتي ستقام في العاشرة مساء غدٍ الاثنين.