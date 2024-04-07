الأهلي في ورطة.. أحمد حسن يكشف عن مدة غياب حسين الشحات

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن غياب نجم الأهلي حسين الشحات حتى نهائي دوري أبطال أفريقيا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب أحمد حسن: "غياب حسين الشحات سيمتد إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بسبب جراحة الوجه التي يخضع لها اللاعب اليوم".

يواجه النادي الأهلي، نظيره مازيمبي الكونغولي، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي من المقرر أن تقام خلال شهر أبريل الجاري.



وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي ومازيمبي في الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا على ملعب الفريق الكونغولي، يوم 19 من شهر أبريل الجاري، بينما تقام مباراة الإياب بين الفريقين مساء يوم 26 من الشهر ذاته على ملعب ستاد القاهرة الدولي.