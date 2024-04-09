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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشعب الجمهوري يكرم حفظة القرآن الكريم ويحتفل بيوم اليتيم بجنوب سيناء

حزب الشعب الجمهوري
حزب الشعب الجمهوري بجنوب سيناء

 

نظم حزب الشعب الجمهوري بجنوب سيناء إفطارا جماعيا بمدينة طور سيناء لتكريم حفظة القرآن الكريم في المسابقة التي أجراها الحزب بالتعاون مع المنطقة الازهرية بجنوب سيناء .
وذلك بحضور الشيخ ربيع ابو معمر امين عام حزب الشعب الجمهوري بجنوب سيناء واحمد سيف رويضي امين تنظيم الحزب بجنوب سيناء و محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء ومضر اسماعيل مدير المنطقة الازهرية بجنوب سيناء ومحمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من قيادات الحزب .
و هنأ الشيخ ربيع ابو معمر امين عام الحزب بالمحافظة الفائزين في مسابقة القرآن الكريم وقدم الشكر للمنطقة الازهرية ومشايخ الازهر الذين شاركوا في إنجاح المسابقة .
واضاف الشيخ احمد رويضي امين تنظيم الحزب ان الحزب حريص بجنوب سيناء علي التواجد وسط المجتمع السيناوي وتشجيع ابناء جنوب سيناء علي حفظ القران الكريم الذي هو اساس كل تفوق .
وقد تم توزيع شهادات تقدير وجوائز مادية للفائزين  وكذلك تكريم الايتام  بالهدايا وشهادات التقدير كما تم توزيع الورود عليهم وإجراء المسابقات الترفيهية وتوزيع جوائز مادية وعينية.

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جنوب سيناء حزب الشعب الجمهورى يكرم إفطار جماعي حفظة القرآن الكريم

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