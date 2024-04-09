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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يخرج عن صمته: هناك لاعبون يفكرون في مصلحتهم قبل الأهلي

صدى البلد

سقط النادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 أمام فريق إنبي ، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد القاهرة، في إطار الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز. 

وقال مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي في تصريحات صحفية عقب المباراة: “هناك لاعبون يفكرون في مصلحتهم قبل الأهلي.. وأتمنى انتهاء الكابوس قريبا.. أداء اللاعبين كان بطيئا في الشوط الأول ولم تترجم الفرص إلى أهداف”.

ونجح كهربا في تسجيل هدفي للأهلي في الدقيقتين 44 و73 ، فيما سجل هدفي إنبي اللاعب يوسف لبيب في الدقيقتين 60 و90+4 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 18 في المركز 11 في ترتيب الدوري المصري، وتصدر إنبي الدوري برصيد 28 نقطة.

الأهلى المدير الفني للنادي الأهلي النادي الأهلي مارسيل كولر مارسيل كولر المدير

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