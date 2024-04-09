رغم حصوله على رجل المباراة.. حزن كهربا بعد التعادل مع أنبي |فيديو

ظهرت ملامح الحزن والصدمة على لاعب الأهلي محمود كهربا، عقب انتهاء مباراة إنبي في الدوري الممتاز بنتيجة التعادل ٢/٢.

ورغم حصول محمود كهربا على رجل المباراة إلا أن النتيجة لم تكن مرضية له.

سقط النادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 أمام فريق إنبي ، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد القاهرة، في إطار الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

ونجح كهربا في تسجيل هدفي للأهلي في الدقيقتين 44 و73 ، فيما سجل هدفي إنبي اللاعب يوسف لبيب في الدقيقتين 60 و90+4 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 18 في المركز 11 في ترتيب الدوري المصري، وتصدر إنبي الدوري برصيد 28 نقطة.