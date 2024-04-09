مجد القاسم: أنا إنسان بسيط جدا.. والنجومية لم تؤثر في شخصيتي

كشف الفنان مجد القاسم، عن طبيعة شخصيته، مشددا على أنه ليس متكبرا ولا مغرورا، وشهرته ونجوميته لم تؤثر في شخصيته بل زادته تواضعا وإنسانية وحب من الجمهور له.

وأضاف الفنان مجد القاسم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كنت مهووس بالفن لأنه حلم الطفولة، ولكن بعض أفراد عائلتي اعترضوا على دخولي الفن، بسبب عادات المجتمع الريفي وقلة الوعي لديهم، وكان لديهم معتقد أن الغجر هم من يغنون والبعض يعتبرون الغناء "عيب".

وأوضح الفنان مجد القاسم، أنه تحدى كل ظرفه الصعبة التي مر بها وجاء إلى مصر ولم يكن لديه سوى 100 دولا فقط واكتشفت أنها مزورة، فضلا عن ضياع حقيبته في المطار مما زادني إصرارا على النجاح.

