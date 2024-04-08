مجد القاسم يفتح النار على محمد رمضان: شوه الطرب الأصيل

فتح الفنان مجد القاسم، النار على الفنان محمد رمضان بسبب كلمات أغانيه المسئية، والتي من بينها "الجركن ترك" قائلا: ، جيل هاتي بوسة يا بت وأديك في الجركن تركن شوهوا الطرب الأصيل،

تابع الفنان مجد القاسم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "أنا ضد كلمات أغاني المهرجانات ولم أعترض على لون المزيكا الجديدة، ولابد من بذل جهودا كبيرة لتصحيح مسار الأغنية".

وعلق الفنان مجد القاسم، على كثرة خلع الفنان محمد رمضان لملابسه خلال إحياء حفلاته قائلا: محمد رمضان فنان كبير ولا يحتاج لخلع ملابسه لزيادة شهرته، ونحت في الصخر عشان يظهر وهو فنان مقنع وكبير جدا وله كاريزما لكنه مؤدي وليس مطربا".

