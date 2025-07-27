«ريبيرو» يُشيد بصفقات الأهلي الجديدة وأداء العائدين من الإصابة في معسكر تونس

أعرب الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للنادي الأهلي، عن رضاه التام عن أداء الصفقات الجديدة التي شاركت في معسكر الفريق المقام حاليًا في تونس، مُشيدًا أيضًا بمستوى اللاعبين العائدين من الإصابة.

وخاض الأهلي خلال المعسكر مباراتين وديتين، الأولى أمام فريق الملعب التونسي يوم الإثنين الماضي، والثانية أمام البنزرتي أمس الجمعة، وحقق الفوز في اللقاءين بنتيجتي 4-1 و5-0 على التوالي.

وشارك في المباراتين عدد من اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، أبرزهم ياسين مرعي القادم من فاركو، ومحمد شكري القادم من سيراميكا، بالإضافة إلى محمد شريف العائد من تجربة احتراف في نادي الخليج السعودي استمرت موسمين.

وعبّر “ريبيرو” عن رضاه عن أداء هذا الثلاثي، مشيرًا إلى أنهم قدموا مستويات مميزة في اللقاءين.

كما أشار المدير الفني إلى أن باقي الصفقات الصيفية، وهم محمود حسن تريزيجيه، أنيس بن رمضان، أحمد بيكهام، وأحمد سيد "زيزو"، سبق أن شاركوا مع الأهلي في كأس العالم للأندية الأخيرة بالولايات المتحدة، كما تواجدوا أيضًا في وديتي الملعب والبنزرتي وظهروا بشكل جيد.

وأشاد ريبيرو بعودة كريم فؤاد من الإصابة التي أبعدته لفترة طويلة بسبب الرباط الصليبي، مؤكدًا أنه لاعب مميز يستطيع اللعب في أكثر من مركز، وظهر بمستوى جيد خلال معسكر تونس، مما يُعزّز خيارات الفريق الفنية للموسم المقبل.