كيف يقي المغنيسيوم الإنسان من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟

الكلى هي واحدة من أهم الأجهزة في الجسم البشري، فهي تساعد على التخلص من السموم والشوائب لتنقية الدم، وكذلك التخلص من الفضلات في البول.

عندما تتشكل حصى الكلى فإنها تكون غير قادرة على التخلص من بعض هذه السموم بكفاءة ، فتتراكم هذه الحصوات في الكلى او المرارة او الحالب وتسبب الألم الشديد وقد تتسبب في انسداد تدفق البول .

ويعد المغنيسيوم من اهم العناصر الذي يحتاجها الجسم وهو مكون اساسي للتخلص من حصوات الكلى و مفيد للعظام والأسنان وله دور في انتاج الطاقة ونشاط العضلات والأعصاب وخفض ضغط الدم المرتفع.

أعراض نقص مغنيسيوم..

- تشنج والآم بالعضلات

- حصوات الكلى

- الارهاق لانه المسؤول عن انشاء الطاقه في الجسم

- ضربات قلب غير منتظمة

- التشنجات خاصة في الليل في عضلة الساق

- ارتفاع ضغط الدم

- تيبس الجسم خاصة في الصباح عند الاستيقاظ

- اكتئاب

- امساك شديد

- صداع نصفي

- ارق

- نقص المغنيسيوم بشكل عام يسبب ادمان ( ادمان الحلويات - الماكولات السريعه - كحول -قهوة وغيرها…)

كيف احصل على مصادر المغنيسيوم:

ا-من الكلوروفيل الموجود في الخضار الورقية

٢- التين ( تين مجفف منقوع لمدة ١٢ ساعه) وبعدها نعصره ونشربه الصباح يرفع المغنيسيوم وفيتامن د عند الالتزام فيه ( لايحتوي على فيتامن د لكنه غني بالمغنيسيوم اذا توازن مع الكالسيوم يرفع فيتامن د) وافضل علاج للامساك

٣-الشوكلاته الداكنة

٤- اللوز والكاجو

٥- الافكادو

٦-الخوخ