المصري يطلب التعاقد مع نجم الاتحاد المنستيري مقابل 200 ألف دولار

كشفت تقارير تونسية أن نادي الاتحاد المنستيري تلقى عرضًا رسميًا من نادي المصري البورسعيدي من أجل ضم لاعبه معز الحاج عيسى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لإذاعة "ديوان إف إم"، فإن نادي الاتحاد المنستيري تلقى عرضًا بقيمة 200 ألف دولار من المصري البورسعيدي للتعاقد مع معز الحاج علي، بينما تتجه إدارة النادي التونسي للموافقة على العرض، لاسيما أن عقد اللاعب ينتهي فى يونيو المقبل.

وأضافت الإذاعة التونسية، أن معز الحاج علي تلقى عدة عروض رسمية للاحتراف في الدوري الروسي والبولندي والأمريكي، لكنه اختار وجهة عربية، علماً بأن اللاعب خاض 36 مباراة مع الاتحاد المنستيري الموسم الماضي وساهم فى 10 أهداف.