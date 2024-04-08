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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بجوار مقام النبي أيوب.. مجد القاسم يكشف كواليس الساعات الأخيرة في حياة والده

الفنان مجد القاسم
الفنان مجد القاسم

كشف الفنان السوري مجد القاسم، تفاصيل آخر صورة جمعته بوالده الراحل، لافتا إلى أن آخر لقاء جمعه بوالده قبل رحيله كان في لبنان بمقام النبي أيوب، وكانت تربطني به علاقة قوية جدا. 

وتابع الفنان مجد القاسم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أمي ست الكل ربنا يخليهالي وتفضل تاج فوق راسي، والكون كله يتمحور حولها بالنسبة لدي، ودورها كبير جدا في حياتي".


أضاف الفنان السوري مجد القاسم، عائلتي أهم شيء في حياتي، رغم عشقي الجنوني للموسيقى، موضحا، أن أبنائه جميعا يمتلكون موهبة الفن.
 

مجد القاسم لبنان مقام النبي أيوب الفن موهبة الفن

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