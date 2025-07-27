الزمالك يستعد للإعلان عن ضم ثنائي جديد خلال الميركاتو الصيفي

يواصل نادي الزمالك خطواته القوية في سوق الانتقالات الصيفية، معتمدًا على استراتيجية واضحة تهدف لتجديد الدماء وتدعيم خطوط الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ويستعد الزمالك للموسم الجديد من خلال تعزيز صفوفه بلاعبين مميزين للإعلان الرسم، ومن بينهم صفقتين جديدتين ستنضمان إلى الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.

ومن المقرر أن تعلن القلعة البيضاء خلال ساعات عن التعاقد الرسمي مع الثنائي الواعد أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي، ومحمد إسماعيل مدافع نادي زد، بعد إنهاء الاتفاقات المالية وتوقيع العقود بشكل شبه نهائي.

وانتظم أحمد ربيع ومحمد إسماعيل بالفعل في معسكر الزمالك المقام في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يخوض الفريق تدريباته استعدادًا لانطلاقة الموسم.

وتأتي الصفقات ضمن خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق بعناصر لديها القدرة على التطور والمساهمة الفورية في البطولات الفترة المقبلة.