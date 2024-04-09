فرج عامر عن تعادل الأهلي مع إنبي: كولر بيصعب الدنيا على نفسه

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على نتيجة مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز.

وكتب عبر فيسبوك: “تعادل الاهلي وانبي ، براڤو انبي وهارد لك للاهلي وان كان منذ بداية المباراة وواضح ان هناك خطأ كبير في التشكيل ، موديست ضيع من الاهلي عدد كبير من النقاط في معظم المباريات التي شارك فيها وحركته بطيئة وصعب جدا احتفاظه بمركز راس الحربة في الاهلي”.

وتابع: “عمر كمال عبد الواحد من الخطا الكبير اشراكه في مركز الظهير الايسر ، افشة كان خارج التركيز تماما . رضا سليم لماذا لم يبدأ جناح شمال من اول المباراة ، كولر بيصعب الدنيا علي نفسة وعلي الاهلي ، وانبي فريق ممتاز لكن الاهلي بالتشكيل الصح يهزم انبي بمنتهي السهولة ، الناحية الشمال كانت نقطة ضعف في دفاع الاهلي ، للاسف كولر لم يكن موفق في الاختيارات او في ادارة هذة المباراة ولعله خير ما حدث لتدارك الاخطاء”.

وسقط النادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 أمام فريق إنبي ، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، في إطار الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

ونجح كهربا في تسجيل هدفي للأهلي في الدقيقتين 44 و73 ، فيما سجل هدفي إنبي اللاعب يوسف لبيب في الدقيقتين 60 و90+4 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 18 في المركز 11 في ترتيب الدوري المصري، وتصدر إنبي الدوري برصيد 28 نقطة.