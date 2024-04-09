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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر عن تعادل الأهلي مع إنبي: كولر بيصعب الدنيا على نفسه

صدى البلد

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على نتيجة مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز. 

وكتب عبر فيسبوك: “تعادل الاهلي  وانبي ، براڤو  انبي  وهارد لك للاهلي وان كان منذ بداية المباراة وواضح ان هناك خطأ كبير في التشكيل ، موديست ضيع من الاهلي عدد كبير من النقاط  في معظم المباريات التي شارك فيها وحركته بطيئة وصعب جدا احتفاظه بمركز راس الحربة في الاهلي”. 

وتابع: “عمر كمال عبد الواحد من الخطا الكبير اشراكه في مركز الظهير الايسر ، افشة كان خارج التركيز  تماما . رضا سليم  لماذا لم يبدأ جناح شمال من اول المباراة ، كولر بيصعب الدنيا علي نفسة وعلي الاهلي ،  وانبي فريق ممتاز لكن الاهلي بالتشكيل الصح يهزم انبي بمنتهي السهولة ، الناحية الشمال كانت نقطة ضعف في دفاع الاهلي  ، للاسف كولر لم يكن موفق في الاختيارات او في ادارة هذة المباراة ولعله خير ما حدث لتدارك الاخطاء”. 

وسقط النادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 أمام فريق إنبي ، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، في إطار الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز. 

ونجح كهربا في تسجيل هدفي للأهلي في الدقيقتين 44 و73 ، فيما سجل هدفي إنبي اللاعب يوسف لبيب في الدقيقتين 60 و90+4 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 18 في المركز 11 في ترتيب الدوري المصري، وتصدر إنبي الدوري برصيد 28 نقطة.

 

 

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