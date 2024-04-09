فرج عامر: تمنينا إعارة لاعب بالأهلي وحدث خطأ |تفاصيل

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن رغبته في اعارة لاعب من النادي الأهلي.

وكتب عبر فيسبوك: “كريم الدبيس ظهير شمال الاهلي والمنتخب الاوليمبي لاعب مهاري ورائع ، ربما كولر لا يشركه لانة هجوميا اقوي منة دفاعيا ولكنه لاعب قابل للتطوير ، وكان لدينا فرصة ذهبية في نادي سموحة وتمنينا ان نحصل عليه اعارة من الاهلي العام السابق ، ولكن حدث شيء ما خطأ من ناحيتنا تسبب في التاخر في الطلب ، واتوقع له النبوغ سواء باك شمال او هاف شمال اكرر لاعب رائع وطموح”.

وسقط النادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 أمام فريق إنبي ، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، في إطار الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 18 في المركز 11 في ترتيب الدوري المصري، وتصدر إنبي الدوري برصيد 28 نقطة.