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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الذكاء الاصطناعي في طريقه ليصبح أذكى من البشر.. فما مصيرنا؟

صدى البلد

نعيش في عالم تزداد فيه سيطرة الذكاء الاصطناعي على حياتنا يومًا تلو الآخر، الأمر الذي جعل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا  "إيلون ماسك " يتوقع بأن  الذكاء الاصطناعي المطور سيكون أكثر ذكاءً من أذكى إنسان ربما بحلول العام المقبل، أو بحلول عام 2026.


 

وقد دخل ماسك إلى سوق الذكاء الاصطناعي بشركة منافسة، فقال خلال لقاء له وعبر حسابه على إكس:" أن الذكاء الاصطناعي كان مقيدًا بتوفر الكهرباء وأن الإصدار التالي من Grok، برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاءالاصطناعي من شركته الناشئة xAI، كان ومن المتوقع أن يتم تدريبه بحلول شهر مايو".


 

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وأضاف ماسك عندما سئل عن الجدول الزمني لتطوير AGI: "إذا قمت بتعريف AGI الذكاء العام الاصطناعي فهو  أكثر ذكاءً من أذكى إنسان، وأعتقد أنه من المحتمل أن يكون ذلك في العام المقبل، أو في غضون عامين".


 

وأكمل الملياردير، الذي شارك أيضًا في تأسيس OpenAI، إن الافتقار إلى الرقائق المتقدمة يعيق تدريب نموذج الإصدار الثاني من Grok.

 

أسس ماسك شركة xAI العام الماضي كمنافس لشركة OpenAI، التي رفع دعوى قضائية ضدها لتخليها عن مهمتها الأصلية لتطويرالذكاء الاصطناعي لصالح البشرية وليس من أجل الربح، وتنفي OpenAI هذه المزاعم.


 

وقال ماسك إن تدريب نموذج Grok 2 استغرق حوالي 20 ألف شريحة Nvidia (NVDA.O)، ويفتح علامة تبويب جديدة لوحدات معالجةالرسوميات H100، مضيفًا أن نموذج Grok 3 وما بعده سيتطلب 100000 شريحة Nvidia H100.

لكنه أضاف أنه على الرغم من أن النقص في الرقائق كان عائقًا كبيرًا أمام تطوير الذكاء الاصطناعي حتى الآن، إلا أن إمدادات الكهرباءستكون حاسمة في العام أو العامين المقبلين.

وفي حديثه عن السيارات الكهربائية، أكد ماسك أن شركات صناعة السيارات الصينية هي "الأكثر قدرة على المنافسة في العالم" وتشكل أصعب التحديات التنافسية لشركة تسلا.

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