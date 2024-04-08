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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لم يعد الأغنى بالعالم.. مارك زوكربيرج يزيح إيلون ماسك عن قائمة المليارديرات

لم يعد أغنى رجل
لم يعد أغنى رجل في العالم.. مارك زوكربيرج يزيح إيلون ماسك ع

جلس إيلون ماسك وتربع على عرش أغنى رجل في العالم لعدة سنوات بفضل شركاته “تسلا” و"سبيس إكس"، ولكن جاء اليوم الذي زحزح فيه عن عرش ليحل محله “مارك زوكربيرج”.

أصبح زوكربيرج ثالث أغنى شخص على مؤشر بلومبرج للمليارديرات، بثروة صافية تبلغ 187 مليار دولار.

وذكرت مجلة فورتشن أن هذه هي المرة الأولى التي يقتحم فيها زوكربيرج المراكز الثلاثة الأولى في التصنيف منذ عام 2020، وفي الوقت نفسه، تراجع إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إلى المركز الرابع بثروة قدرها 181 مليار دولار.

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مبيعات شركة إيلون ماسك

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي باعت فيه تسلا 386.800 سيارة فقط في الربع الأول من عام 2024، وهو ما يمثل أول انخفاض في مبيعات الشركة على أساس سنوي منذ ما يقرب من أربع سنوات، وتراجعت أسهم الشركة أكثر من 7% في التعاملات المبكرة عقب الأخبار، وتراجع سهم الشركة أكثر من 34% منذ بداية عام 2024.

ومع وجود 30 مليار دولار أخرى في البنك، يقترب زوكربيرج من مستوى ثروة مؤسس أمازون جيف بيزوس. وتبلغ ثروة بيزوس 207 مليارات دولار، ويحتل المركز الثاني، بحسب بلومبرج. ويحتل بيرنارد أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة LVMH، المركز الأول بثروة صافية قدرها 223 مليار دولار.

لا يقتصر الخلاف بين زوكربيرج وإيلون ماسك على ثروتهما فحسب، كان المسؤولون التنفيذيون في مجال التكنولوجيا على خلاف منذ عام 2016 عندما دمر انفجار SpaceX قمرًا صناعيًا لفيسبوك.

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واحتدم التنافس العام بينهما بعد أن تحدى ماسك زوكربيرج في قتال داخل القفص العام الماضي، لم يساعد إطلاق Meta لـ Threads، وهي منصة تواصل اجتماعي منافسة لـ X، في تخفيف التوتر بين الاثنين

إيلون ماسك تسلا مارك زوكربيرج مؤسس أمازون جيف بيزوس تحدى ماسك زوكربيرج

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