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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أبهرت العلماء.. مفاجأة لا تصدق في مقبرة فرعونية بالصعيد

صدى البلد

يمتد تاريخ مصر إلى آلاف السنين، لتكن أعظم وأقدم الحضارات في العالم، فقد استقر الناس على طول ضفاف نهر النيل الخصبة وجنوبًا منذ عام 6000 قبل الميلاد.

وبمرور الوقت، اندمجت هذه المستوطنات الصغيرة وأصبحت دويلات، وسرعان ما ظهرت مملكتان عظيمتان: مصر السفلى ومصر العليا، ولكل منها تاريخها الخاص الذي يكون فريدًا ومتشابكًا في نفس الوقت، ويستمر في إدهاش علماء الآثار حتى يومنا هذا.

كشف تقرير نشرته صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية إن أحد الاكتشافات، التي تم العثور عليها في هيراكونبوليس، العاصمة الدينية والسياسية لصعيد مصر في نهاية عصر ما قبل التاريخ، هو أفضل الاكتشافات على الإطلاق.

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فهناك عثرت عالمة الآثار رينيه فريدمان وفريقها على العديد من جثث الحيوانات، وتم استكشاف عملهم خلال الفيلم الوثائقي الذي بثته قناة سميثسونيان بعنوان "أسرار: وحوش الفراعنة".

العديد من الحيوانات التي عثروا على عظامها لم تكن من تلك المنطقة، وخلص الباحثون إلى أن من يملكها يجب أن يكون قد سلمها إليه شخصيا.

أوضحت التحقيقات الإضافية أن الحيوانات تم احتجازها في الأسر وإطعامها من قبل البشر، وقالت السيدة فريدمان: "في جوهر الأمر، لدينا هنا أول حديقة حيوان في العالم، ويعود تاريخها إلى أكثر من 6000 سنة مضت".

وأضاف:"كان هذا قبل اختراع الكتابة، وقبل اختراع عجلة الخزاف، وهذا قبل أن تكون الأهرامات مجرد بريق في عين أحد الملوك، ستكون هذه الحيوانات جزءًا لا يتجزأ من الأيقونات الدينية في مصر اللاحقة وتؤثر على كيفية تصوير الفنانين للآلهة".

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وأوضحت السيدة فريدمان: "لقد تمكنا الآن من الحصول على التمر لحيواناتنا مما تناولته في وجبتها الأخيرة، وسمح لنا هذا بالحصول على الكربون لمدة 14 تاريخًا، مما أظهر لنا أن العديد من هذه الحيوانات دُفنت جميعها في نفس الوقت لأن التواريخ متطابقة تقريبًا".

وكان كل حيوان يحمل علامة طقوس الذبح وتم العثور عليه مدفونًا حول حاكمه، مما يشير إلى موضوع الملكية بين الحاكم ورعاياه، وقد تم ذلك أيضًا من أجل أن ترافق القوى الغامضة المفترضة للحيوانات الحاكم إلى الحياة الآخرة، وهي ممارسة انتشرت على نطاق واسع في زمن الفراعنة العظماء مثل توت عنخ آمون.

فيما تم العثور على نمر، وقرد بابون، ومها، وتمساح، ونعامة، على الرغم من أنها لم تكن البقايا الوحيدة التي تم استخراجها، بالإضافة إلى العثور على عظام تعود لنساء وأطفال بجانب الحيوانات. 

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