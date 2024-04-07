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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الصين تتحكم في الانتخابات الرئاسية بـ أمريكا بهذه الخدعة.. تفاصيل

صدى البلد

ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية تاريخ طويل من العداءات والمشاكل وكذلك الاتهامات، فقد حذّر أحد الخبراء من أن الصين ستستخدم حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المدعومة بالذكاء الاصطناعي لزرع الانقسام في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

ادعى كلينت واتس، المدير العام لمركز تحليل التهديدات التابع لشركة Microsoft (MTAC، أن بكين تستغل وسائل التواصل الاجتماعي بشكل منهجي للتأثير على القرار بين دونالد ترامب وجو بايدن.

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وقال واتس إن حكومة شي جين بينغ تضاعف جهودها لعرقلة الانتخابات من خلال موجة من الميمات التي أنشأها الذكاء الاصطناعي واللقطات الأصلية والرسوم البيانية.

وأضاف واتس: "تستخدم الصين حسابات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي لاستطلاع آراء الناخبين حول أكثر ما يفرقهم لزرع الانقسام وربما التأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لصالحها... كما زادت الصين من استخدامها للمحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي لبث الفرقة'. تحقيق أهدافها في جميع أنحاء العالم".

وقال إن الحيلة جزء من جهد حاذق لفهم سلوكيات التصويت. وقال واتس: "في الأشهر الأخيرة، كانت هناك زيادة في أسئلة الاقتراع بشكل فعال"، موضحًا:"يشير هذا إلى جهد متعمد لفهم التركيبة السكانية للناخبين الأمريكيين التي تدعم أي قضية أو موقف بشكل أفضل".

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كما أضاف أن استطلاعات الرأي تستخدم لتحديد ما هي المواضيع الأكثر إثارة للانقسام قبل المرحلة الرئيسية من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأضاف: "تنشر هذه الحسابات بشكل حصري تقريبًا حول القضايا الداخلية الأمريكية المثيرة للخلاف مثل ظاهرة الاحتباس الحراري وسياسات الحدود الأمريكية وتعاطي المخدرات والهجرة والتوترات العرقية.

 

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