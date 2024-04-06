رمضان 29 أم 30 يوما؟.. مركز الفلك الدولي يوضح موعد عيد الفطر فلكيا في دول العالم

أيام قليلة تفصلنا عن أول أيام عيد الفطر المبارك، لينشغل بال الكثيرين بموعد عيد الفطر في مصر والدول العربية، كعادة الأمر كل عام يثار اللغط حول ما إذا كان شهر رمضان 29 أم 30 يوم، فالجدل المثار حاليًا هو هل العيد يوم الثلاثاء أم الأربعاء؟

حسم مركز الفلك الدولي بالإمارات في بيان له موعد أول أيام عيد الفطر عام 2024، وذلك من خلال الحسابات الفلكية.

فقد بدأت عدة دول صيام شهر رمضان الكريم يوم الأثنين الموافق 12 مارس، وهم سلطنة عُمان والأردن والمغرب وليبيا وإيران وبروناي وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، بسبب تعذر رؤية الهلال.

بينما وضحت الرؤية لبداية شهر رمضان في 11 ماري بالنسبة لكل من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر والكويت وسوريا والجزائر ولبنان واليمن وتونس والسودان وفلسطين والعراق.

تفاوت في رؤية الهلال

هذا التفاوت في بدء شهر رمضان في دول العالم، خلق اختلاف في مواعيد رؤية العيد بالنسبة للدول التي بدأ صيامها في 11 مارس ستتحرى الهلال يوم الإثنين 8 إبريل، أما الدول التي بدأت شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس ستتحرى هلال العيد يوم الثلاثاء 9 إبريل.

رؤية الدول التي بدأت رمضان في 11 مارس

أوضح المركز الفلكي الدولي أن الدول التي ستتحرى الهلال يوم 8 إبريل ستكون في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة شهر رمضان ثلاثين يوما، ليكون يوم الأربعاء 10 إبريل عيد الفطر.



أما من سيتحرى الهلال يوم 9 إبريل سيكون واضحا في ذلك اليوم من خلال التلسكوب من شرق العالم ومن جنوب أفريقيا، ا، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا ووسط القارة الأفريقية، ورؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من غرب آسيا، وشمال أفريقيا، ومعظم أوروبا ومعظم القارتين الأمريكيتين، وبالتالي من المتوقع أن تعلن هذه الدولعيد الفطر يوم الأربعاء 10 إبريل.

وبالرغم من ذلك من الممكن أن تعلن الهند وبنجلادش عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الثلاثاء، وبالتالي سيكون عيد الفطر يوم الخميس 11 إبريل.