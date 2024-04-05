هو الأول .. إصابة رجل بـ فيروس نادر وغامض بسبب القرود

تعرض رجل سيء الحظ للهجوم من قبل حشد هائج من القرود، ليكن الهجوم هو بداية لطريق طويل من العثرات فقد أصبح أول إنسان يصاب بفيروس B الغامض في مقاطعة مكتظة بالسكان.

وقع الحادث الغريب في هونج كونج عندما أصيب رجل على يد القرود في حديقة كام شان الريفية، ليس من الواضح بالضبط كيف وقع الهجوم، لكنه تم إدخاله إلى مستشفى يان تشاي بعد شهر بسبب حمى وانخفاض في الوعي.

وفقًا لعالم الأحياء الدقيقة بجامعة هونج كونج هو باك ليونج: "من النادر جدًا أن يصاب البشر بفيروس B. وتم تسجيل حوالي 50 حالة فقط في جميع أنحاء العالم منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في عام 1932".

وبعد أخذ عينة من السائل الشوكي، تبين أن الرجل مصاب بفيروس B، ولا يزال في العناية المركزة بينما لا تزال المزيد من التحقيقات جارية. على الرغم من أن البشر قد أصيبوا بفيروس B من قبل، إلا أن وسائل الإعلام في هونج كونج تدعي أن الرجل هو أول من أصيب بهذه النسخة الخاصة منه في المدينة.

وقال متحدث باسم إدارة الزراعة ومصايد الأسماك والمحافظة عليها في هونج كونج: "عندما تقترب القرود، ينبغي للمرء أن يبطئ سرعته ويحافظ على مسافة مناسبة منها، ويمتنع عن الاقتراب منها أو لمسها، وفي حالة التعرض للعض أو الخدش من قبل قرد، يجب طلب المساعدة الطبية الفورية".

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن فيروس B - المعروف أيضًا بعدة أسماء أخرى مثل فيروس الهربس B، وفيروس القرد B، وفيروس الهربس simiae، وفيروس الهربس B - يمكن أن تؤدي العدوى إلى تلف شديد في الدماغ والوفاة في القرود.

عادةً ما تكون المؤشرات الأولى للإصابة بفيروس B أعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا مثل معظم الأشياء الأخرى، ولكنها تشمل أيضًا الحمى والقشعريرة وألم العضلات والتعب والصداع.

تم الإبلاغ عن حالة واحدة من البشر إلى البشر، ويبلغ معدل الوفيات حوالي 40٪. إذا لم يتم علاجه، يمكن أن يتطور إلى التهاب الدماغ والتهاب النخاع.