عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هو الأول .. إصابة رجل بـ فيروس نادر وغامض بسبب القرود

صدى البلد

تعرض رجل سيء الحظ للهجوم من قبل حشد هائج من القرود، ليكن الهجوم هو بداية لطريق طويل من العثرات فقد  أصبح أول إنسان يصاب بفيروس B الغامض في مقاطعة مكتظة بالسكان.

وقع الحادث الغريب في هونج كونج عندما أصيب رجل على يد القرود في حديقة كام شان الريفية، ليس من الواضح بالضبط كيف وقع الهجوم، لكنه تم إدخاله إلى مستشفى يان تشاي بعد شهر بسبب حمى وانخفاض في الوعي.

txt

الذكاء الاصطناعي يشعل حرب بين إيلون ماسك وOpen Ai..والمهندسون هم السلاح

txt

ما هو جيش اللافندر الذي يحارب في صفوف قوات الاحتلال لإبادة غزة؟

وفقًا لعالم الأحياء الدقيقة بجامعة هونج كونج هو باك ليونج: "من النادر جدًا أن يصاب البشر بفيروس B. وتم تسجيل حوالي 50 حالة فقط في جميع أنحاء العالم منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في عام 1932".

وبعد أخذ عينة من السائل الشوكي، تبين أن الرجل مصاب بفيروس B، ولا يزال في العناية المركزة بينما لا تزال المزيد من التحقيقات جارية. على الرغم من أن البشر قد أصيبوا بفيروس B من قبل، إلا أن وسائل الإعلام في هونج كونج تدعي أن الرجل هو أول من أصيب بهذه النسخة الخاصة منه في المدينة.

وقال متحدث باسم إدارة الزراعة ومصايد الأسماك والمحافظة عليها في هونج كونج: "عندما تقترب القرود، ينبغي للمرء أن يبطئ سرعته ويحافظ على مسافة مناسبة منها، ويمتنع عن الاقتراب منها أو لمسها، وفي حالة التعرض للعض أو الخدش من قبل قرد، يجب طلب المساعدة الطبية الفورية".

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن فيروس B - المعروف أيضًا بعدة أسماء أخرى مثل فيروس الهربس B، وفيروس القرد B، وفيروس الهربس simiae، وفيروس الهربس B - يمكن أن تؤدي العدوى إلى تلف شديد في الدماغ والوفاة في القرود.

عادةً ما تكون المؤشرات الأولى للإصابة بفيروس B أعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا مثل معظم الأشياء الأخرى، ولكنها تشمل أيضًا الحمى والقشعريرة وألم العضلات والتعب والصداع.

txt

مخيفة ومرعبة.. حكاية جزيرة تملؤها الدمى المشوهة في كل مكان

txt

توريد خدود بـ 43.350 جنيه.. فاتورة صالون تجميل تثير الجدل

تم الإبلاغ عن حالة واحدة من البشر إلى البشر، ويبلغ معدل الوفيات حوالي 40٪. إذا لم يتم علاجه، يمكن أن يتطور إلى التهاب الدماغ والتهاب النخاع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ من أحمد العوضي وياسمين بعد انفصالهما

عاجل .. حالة وفاة بالفريق تلغي مران الزمالك اليوم | تفاصيل

تفاصيل وفاة المعد البدني لفريق الكرة بنادي الزمالك

صلاح عبد الله: لن أعمل مع كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي بعد هذا التصريح

مفاجأة تقلب الموازين.. هل يعود إمام عاشور إلى الزمالك مرة أخرى؟

فتاة الإسكندرية .. القبض على بطلة الفيديوهات الخادشة بالإنترنت

مليون دولار حسمت الأمر.. كهربا في هذا النادي السعودي لتعويض غرامة الزمالك

تصريحات نارية من شريف إكرامي على مطالب اعتذار رمضان صبحي لـ الأهلي

موضوعات متعلقة

الذكاء الاصطناعي يشعل حرب بين إيلون ماسك وOpen Ai..والمهندسون هم السلاح

ما هو جيش اللافندر الذي يحارب في صفوف قوات الاحتلال لإبادة غزة؟

صندوق أسود للأرض والهدف رصد اختفاء البشرية| ما قصته؟

أعفن شقة في مصر .. إعلان يقلب السوشيال ميديا

هنا سيحلف الرئيس اليمين| الصور الأولى لقاعة تنصيب السيسي لولاية جديدة.. فخامة تليق بالحدث

مخيفة ومرعبة.. حكاية جزيرة تملؤها الدمى المشوهة في كل مكان

توريد خدود بـ 43.350 جنيه.. فاتورة صالون تجميل تثير الجدل

علماء الآثار مرعوبون من مومياء شابة عثر عليها بمقبرة مصرية قديمة|ما قصتها؟

ترشيحاتنا

أدعية ليلة القدر .. احرص عليها لعلها تكون 27 رمضان

هو الأول .. إصابة رجل بـ فيروس نادر وغامض بسبب القرود

متى يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي رسميا في مصر؟

أكسيوس: مدير CIA سيزور مصر الأسبوع المقبل لبحث ملف غزة

علاء ثابت: "نعيش من أجل الحقيقة" ليس مجرد شعار بل منهج حياة

ثبات أسعار ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 .. اعرف بكام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نفس مصير شقيقه.. تفاصيل مثيرة حول وفاة مؤذن مصري قبل الفجر

اقتصادية جدا.. طريقة عمل البيتي فور بأقل التكاليف

بتقنية الذكاء الأصناعي وتعديلات جديدة..سامسونج تفاجىء عملائها فما القصة؟

يستاهل تمنه..بإمكانيات مميزة تسريبات جديدة حول هاتف “Galaxy Z Fold6”

فيديو

إيناس الدغيدي: كل يوم بشكر ربنا رغم إني مش متدينة

القوات المسلحة مهنأة الرئيس السيسي بالولاية الجديدة: ماضون بكل قوة لحماية منجزات ومقدرات الشعب المصرى

سبب إفساد صيام أهالي أكتوبر والشيخ زايد.. أحمد كريمة ينهار على الهواء لهذا السبب

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ