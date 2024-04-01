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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

توريد خدود بـ 43.350 جنيه.. فاتورة صالون تجميل تثير الجدل

صدى البلد

مع قدوم عيد الفطر المبارك تتجه الكثير من السيدات إلى صالونات التجميل و “الكوافير” للاعتناء بأنفسهن، ومع بداية هذا الموسم التجميلي أثارت فاتورة بمبلغ" 43.350 جنيه" حالة من الجدل والنقاش فور انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس لقيمة المبلغ الكبرى فقط ولكن قيمة المبلغ نظير الخدمات التجميلية المقدمة.

فاتورة تجميل تقلب السوشيال ميديا

تضمنت الفاتورة التي ترجع إلى إحدى صالونات التجميل الكبرى في مصر، عدد من الخدمات التجميلية التي خضعت سيدة لإجرائها، والتي شملت قص الشعر وسيشوار وبيبي ليس، وصبغة ولايت وميكروبليدينج.

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ولكن الأكثر إثارة للجدل في تلك الفاتورة هي قيمة تركيب شعر طبيعي "هير باي هير 90 جرام" والتي بلغت 30.000 جنيه، وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن السر وراء ذلك المبلغ الضخم.

كما شملت الفاتورة المثيرة للجدل خدمات أخرى مثل تحديد الشفايف بقيمة 1500 جنيه وتوريد خدود بقيمة 2500 جنيه  وجلسة علاج بشرة بماسك  مقابل 1500 جنيه.

تاريخ قديم وأسعار مهولة

رغم إصدار الفاتورة في تاريخ مارس من عام 2022 أخذت في التداول والانتشار على مواقع السوشيال ميديا، وشملت تعليقات عديدة ساخرة من الأسعار وارتفاعها بشكل جنوني، وكان من ضمن التعليقات "هي الأسعار كلها غليت في مصر!!".

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الجدير بالذكر أن أسعار هذه الخدمات  المقدمة من صالون التجميل الشهير الذي يتردد عليه المشاهير كانت قبل عامين، فكم بلغت أسعار تلك الخدمات في عامنا الحالي 2024.

 

لماذا ترتفع أسعار خدمات التجميل؟ 

يرجع السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار تلك خدمات التجميل هو ارتفاع أسعار الخامات نفسها، حيث يتم استيراد أغلبها من الخارج وبالتالي تفرض عليها جمارك وضرائب بالإضافة إلى سعر الصرف مقابل الجنيه، وعلى سبيل المثال فقد ارتفع سعر الطن  من الشعر الطبيعي إلى 33 ألف جنيه مقابل 20 ألف جنيه العام الماضي.
 

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توريد خدود بـ 43.350 جنيه.. فاتورة صالون تجميل تثير الجدل


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