لأول مرة.. زواج توأم ملتصق يثير حالة من الجدل في العالم

بفستان زفاف واحد، زف توأم ملتصق إلى حبيب إحداهما في حفل بسيط وسعادة غمرت كل الأطراف، وانتشرت صور الزفاف على منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية على مستوى العالم، وافتتحت معه أبواب من الجدال والنقد، ولكن التوأم خرجوا عن صمتهم وفجروا مفاجأة.

أحدث زواج توأم ملتصق ضجة وحالة كبيرة من الجدل من الشرق إلى الغرب، ولنهاية الجدال كسر التوأم الملتصق آبي وبريتاني هينسيل صمتهما بعد ظهور أخبار تفيد بأن أحدهما متزوج الآن.

وقال التوأم البالغان من العمر 34 عامًا، على حسابهما المشترك على TikTok، بعد أن علم العالم أن آبي تزوجت من الممرض والمحارب القديم في الجيش جوش بولينج، 33 عامًا، في عام 2021: "الإنترنت أصبح صاخبًا للغاية اليوم، ولم يشاركا أي صور عبر الإنترنت، حتى السنة الماضية".

كما نشر التوأم أيضًا على "تيك توك" صورة أخرى مع العريس جوش وكتبوا: "هذه رسالة إلى جميع الكارهين"، وأضافوا:"إذا كنت لا تحب ما أقوم به، ولكن شاهدت كل ما أفعله، فأنت لا تزال من المعجبين".

آبي وشقيقتها بريتاني، واحدة من مجموعات قليلة فقط من التوائم ثنائية الرأس في التاريخ التي بقيت على قيد الحياة في مرحلة الطفولة، صعدت إلى الشهرة في مسلسل TLC الذي سجل أحداث حياتهم الرئيسية، بما في ذلك تخرجهم من المدرسة الثانوية والبحث عن عمل.

على حساب TikTokabbyandbrittanyhensel، تم نشر مقطع مؤخرًا يظهر يوم زفاف آبي، كما أظهر حساب فيسبوك آبي وبريتاني صورة للزوجين السعيدين.

بالنسبة للحفل، الذي كشفت السجلات أنه أقيم في عام 2021، وأظهر مقطع فيديو يعتقد أنه تم التقاطه من قبل أحد ضيوفهم ومشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي، التوأم والعريس يستمتعان بالرقص خلال الحفل.

حياة خاصة

وقال التوأم في الحلقة الأولى من المسلسل المكون من ثمانية أجزاء: "لقد كان الناس فضوليين بشأننا منذ ولادتنا، لأسباب واضحة، لكن آباءنا لم يسمحوا لنا أبدًا باستخدام ذلك كذريعة، لقد نشأنا على الاعتقاد بأننا قادرون على فعل أي شيء أردنا القيام به".

في مقابلة عام 2001 مع مجلة تايم، قال والد التوأم مايك إن بناته تساءلن بالفعل عن العثور على أزواج ذات يوم، وأوضح أنه مع العلم أن هناك توأمان ملتصقين آخرين قد تزوجا، فلماذا لا يتزوجن؟".

تعمل آبي وبريتاني الآن كمدرستين للرياضيات للصف الخامس في مدرسة ابتدائية في نيو برايتون، مينيسوتا، حيث ولدا ونشأا.

لا يوجد سوى واحد من مجموعة التوائم الذين يعيشون في العالم بنفس الحالة، الأخوين عائشة وسما تانريكولو اللذان ولدا في تركيا عام 2000.

