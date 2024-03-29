عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أرض الغليان.. وادي الموت أعلى مناطق العالم حرارة| أين يقع؟

وادي الموت
وادي الموت

في صحراء موهافي الشمالية المترامية الأطراف، بالقرب من حدود كاليفورنيا ونيفادا في الولايات المتحدة، يوجد وادي الموت وهي منطقة معروفة بـ الحدود القصوى وربما الأكثر شهرة لكونها موقع أعلى درجة حرارة مسجلة على الإطلاق على الأرض.

أرض الغليان

من أعلى درجة حرارة إلى أدنى نقطة في الولايات المتحدة، حوض بادووتر الذي يقع على ارتفاع 282 قدمًا تحت مستوى سطح البحر، يعد وادي الموت منطقة فريدة بشكل لا يصدق.

المكان الأكثر جفافًا في أمريكا، حيث يُعتقد أن الحرارة المجنونة التي يعاني منها الوادي هي نتيجة لنقص المياه والجغرافيا والمواد التي يتكون منها الوادي مجتمعة.

فقد  يُعتقد أن وادي الموت هو موطن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها على الإطلاق على الأرض، وذلك في عام 1913.

txt

قضية تسريبات جديدة من مختبرات كندا والمتهمون علماء صينيون .. ما القصة؟

txt

صور دقيقة تكشف أسرارا جديدة عن الثقوب السوداء.. ماذا وجد العلماء؟

يعتمد التكريم على قراءة درجة حرارة الهواء، والتي سجلت المناظر الطبيعية الصحراوية على أنها درجة حرارة لا تصدق تبلغ 56.7 درجة مئوية في 10 يوليو 1913، في فرنس كريك رانش، في وادي الموت.

ومع ذلك، في السنوات الأخيرة كانت هناك تكهنات حول مدى دقة هذه النتيجة، فـ لمدة 90 عامًا، كان الرقم القياسي السابق لـ أعلى درجة حرارة تم قياسه في ليبيا موجودًا، ولكن تم إلغاء ذلك في عام 2012 بعد ظهور دليل على أنه كان قراءة خاطئة.

وعلى الرغم من أن هذه النتيجة دفعت وادي الموت إلى الصدارة، إلا أنها أثارت أيضًا تساؤلات بين بعض الخبراء حول مدى دقة قراءة عام 1913. في الوقت الحالي، على الرغم من أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) تواصل تكريمها.

وحتى في السنوات الأخيرة، ارتفعت درجة الحرارة تقريبًا إلى مستويات مماثلة، ففي يوليو من عام 2023 شهدت كاليفورنيا موجة حارة، فقد ارتفع مقياس الحرارة في وادي الموت إلى 53.3 درجة مئوية.

حوض مياه يثير التساؤلات

تتراكم المياه في بعض الأحيان في المنطقة، خاصة في حوض بادووتر الذي يتحول إلى بحيرة مانلي المؤقتة، ولكنها تميل إلى الجفاف في غضون أسابيع بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

txt

دولة شبه خالية من السكان تناسب راغبي العزلة| ما قصتها؟

txt

النمل وجبة شهية لها نكهات.. دعوات غربية لتناول الحشرات كبديل للحوم.. تفاصيل

وعلى الرغم من ذلك، ظلت أحدث بحيرة مانلي في مكانها لمدة نصف عام، الأمر الذي ترك العلماء في حيرة من أمرهم. وقالت آبي واينز، حارسة حديقة وادي الموت، في بيان أصدرته NPS في فبراير: "اعتقد معظمنا أن البحيرة ستختفي بحلول أكتوبر، لقد صدمنا عندما رأينا أنه لا يزال هنا بعد ما يقرب من ستة أشهر".

في حين قد تعتقد أن مثل هذه المناظر الطبيعية الحارقة والجافة قد تؤدي إلى إبعاد الناس، إلا أن الأمر على العكس تمامًا. وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن National Park Service (NSP)، زار أكثر من 1,100,000 شخص متنزه وادي الموت  العام الماضي. يمكن للأرواح الشجاعة أيضًا نصب خيمة والتخييم في وادي الصحراء.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس. أمطار غزيرة والأرصاد الجوية تحذر من كتلة رملية قادمة من الصحراء الغربية

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب في السوق السوداء

بسببك واحد مات والتاني اتسجن.. السر وراء تخلص فتاة أوسيم من حياتها.. صور

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

غطاء سحابي يكسو البلاد.. الأرصاد تُطلق تحذيرات مفاجئة عن طقس الساعات المقبلة

مدرب الحزم: نجم الأهلي لم نجد مثله في السعودية ونريد ضمه

وصيتها لأمها وأصحابها.. مقطع فيديو لـ فتاة البراجيل قبل وفاتها بساعات.. فيديو

انخفاض كبير في أسعار اللحوم ومفاجأة بسعر الدواجن

موضوعات متعلقة

قضية تسريبات جديدة من مختبرات كندا والمتهمون علماء صينيون .. ما القصة؟

صور دقيقة تكشف أسرارا جديدة عن الثقوب السوداء.. ماذا وجد العلماء؟

حالة الأرض في خطر.. لماذا سيتوقف الوقت في عام 2029؟

ترك وصيته واستغفر.. ماذا طلب محفظ القرآن من والدته قبل أن ينهي حياته

دولة شبه خالية من السكان تناسب راغبي العزلة| ما قصتها؟

النمل وجبة شهية لها نكهات.. دعوات غربية لتناول الحشرات كبديل للحوم.. تفاصيل

أنا اسمي سعيد الهوا.. حكاية مطرب شعبي لمع نجمه بأغنيه وجملة فقط

الشبح الأكثر ندرة.. اكتشاف مخلوق بحري مخيف من أقدم سلالات الأسماك

ترشيحاتنا

الاحتلال يزعم قـ تل قيادي في حماس عند مستشفى الشفاء بغزة

حتى لو في العيد .. احذر النزول في هذه الأوقات

ماذا حدث داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحي من قبل مسئول مختلس..تفاصيل

دعاء ثالث جمعة في رمضان قضاء الحاجة.. أدركه بـ 10 كلمات نبوية

أرض الغليان.. وادي الموت أعلى مناطق العالم حرارة| أين يقع؟

خليفة كلوب| ليفربول يوجه ضربة قوية لـ تشابي ألونسو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر المحلات .. طريقة عجينة البيتزا الهشة

تضعها في مأزق.. صور صادمة لملابس مها أحمد ببرنامج رامز جلال

ضيق أوي.. نرمين الفقي بفستان يثير الجدل بالإنستجرام

اقتصادي جدا.. طريقة عمل البسكويت بدون زبدة وبيض

فيديو

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

لتعويض صلاح أم للعب بجانبه؟.. موسى التعمري على رادار ليفربول

اشتعلت ملابسها فجأة.. مي سليم تروي موقفا مرعبا مع الجن في "المداح 4"

بكاء أيتن عامر بحرقة.. هل الخيانة الزوجية وراء طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ