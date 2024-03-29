أرض الغليان.. وادي الموت أعلى مناطق العالم حرارة| أين يقع؟

في صحراء موهافي الشمالية المترامية الأطراف، بالقرب من حدود كاليفورنيا ونيفادا في الولايات المتحدة، يوجد وادي الموت وهي منطقة معروفة بـ الحدود القصوى وربما الأكثر شهرة لكونها موقع أعلى درجة حرارة مسجلة على الإطلاق على الأرض.

أرض الغليان

من أعلى درجة حرارة إلى أدنى نقطة في الولايات المتحدة، حوض بادووتر الذي يقع على ارتفاع 282 قدمًا تحت مستوى سطح البحر، يعد وادي الموت منطقة فريدة بشكل لا يصدق.

المكان الأكثر جفافًا في أمريكا، حيث يُعتقد أن الحرارة المجنونة التي يعاني منها الوادي هي نتيجة لنقص المياه والجغرافيا والمواد التي يتكون منها الوادي مجتمعة.

فقد يُعتقد أن وادي الموت هو موطن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها على الإطلاق على الأرض، وذلك في عام 1913.

يعتمد التكريم على قراءة درجة حرارة الهواء، والتي سجلت المناظر الطبيعية الصحراوية على أنها درجة حرارة لا تصدق تبلغ 56.7 درجة مئوية في 10 يوليو 1913، في فرنس كريك رانش، في وادي الموت.

ومع ذلك، في السنوات الأخيرة كانت هناك تكهنات حول مدى دقة هذه النتيجة، فـ لمدة 90 عامًا، كان الرقم القياسي السابق لـ أعلى درجة حرارة تم قياسه في ليبيا موجودًا، ولكن تم إلغاء ذلك في عام 2012 بعد ظهور دليل على أنه كان قراءة خاطئة.

وعلى الرغم من أن هذه النتيجة دفعت وادي الموت إلى الصدارة، إلا أنها أثارت أيضًا تساؤلات بين بعض الخبراء حول مدى دقة قراءة عام 1913. في الوقت الحالي، على الرغم من أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) تواصل تكريمها.

وحتى في السنوات الأخيرة، ارتفعت درجة الحرارة تقريبًا إلى مستويات مماثلة، ففي يوليو من عام 2023 شهدت كاليفورنيا موجة حارة، فقد ارتفع مقياس الحرارة في وادي الموت إلى 53.3 درجة مئوية.

حوض مياه يثير التساؤلات

تتراكم المياه في بعض الأحيان في المنطقة، خاصة في حوض بادووتر الذي يتحول إلى بحيرة مانلي المؤقتة، ولكنها تميل إلى الجفاف في غضون أسابيع بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وعلى الرغم من ذلك، ظلت أحدث بحيرة مانلي في مكانها لمدة نصف عام، الأمر الذي ترك العلماء في حيرة من أمرهم. وقالت آبي واينز، حارسة حديقة وادي الموت، في بيان أصدرته NPS في فبراير: "اعتقد معظمنا أن البحيرة ستختفي بحلول أكتوبر، لقد صدمنا عندما رأينا أنه لا يزال هنا بعد ما يقرب من ستة أشهر".

في حين قد تعتقد أن مثل هذه المناظر الطبيعية الحارقة والجافة قد تؤدي إلى إبعاد الناس، إلا أن الأمر على العكس تمامًا. وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن National Park Service (NSP)، زار أكثر من 1,100,000 شخص متنزه وادي الموت العام الماضي. يمكن للأرواح الشجاعة أيضًا نصب خيمة والتخييم في وادي الصحراء.

