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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الذكاء الاصطناعي يشعل حرب بين إيلون ماسك وOpen Ai..والمهندسون هم السلاح

صدى البلد

أعلنت الشركات الكبرى حالة الطوارئ والحرب بينهم وبين بعضهم وخاصًة في مجال الذكاء الاصطناعي، فقد تحاول الشركات الاستيلاء على الموظفين والمهندسين الأكفاء وبالأخص مهندسي تسلا.

يحاول إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، صد أية إغراءات تقدم إلى مهندسي الذكاء الاصطناعي العاملين في شركة تسلا، وذلك بعد أن حاول سام ألتمان في شركة OpenAI في جذب المهندسين إليه.

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ومن ثم قرر ماسك في زيادة رواتب المهندسين لديه، فيما أوضح "إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إن شركته تعمل على زيادة حزم التعويضات للعاملين في الفريق الهندسي للذكاء الاصطناعي".

وقال ماسك :"إن زيادة الراتب جاءت ردًا على محاولات OpenAI لصيد مهندسي تسلا"، وأوضح ماسك في منشور X  جهود OpenAI:"لقد قاموا بتوظيف مهندسي Tesla بقوة مع عروض ضخمة ولسوء الحظ نجحوا في بعض الحالات".

اشتدت المنافسة على مواهب الذكاء الاصطناعي مع تسابق شركات التكنولوجيا ليصبح لهم  الهيمنة الكبرى في هذا المجال، بصرف النظر عن تقديم الرواتب الكبيرة، اعتمد بعض قادة شركات التكنولوجيا الكبرى لمسة شخصية عندما يتعلق الأمر بجذب المهندسين.

يقال إن مارك زوكربيرج من شركة ميتا يرسل رسائل بريد إلكتروني شخصية إلى باحثي الذكاء الاصطناعي في DeepMind من جوجل، وفقًا للمعلومات.

 في الواقع، عرضت شركة زوكربيرج ميتا وظائف للمرشحين دون إجراء أي مقابلات، حسبما أفاد الموقع.

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ليس زوكربيرج فقط هو الذي كان عليه القيام بالتواصل الشخصي. 

اضطر سيرجي برين، أحد مؤسسي جوجل، إلى الاتصال شخصيًا بموظف كان يفكر في ترك جوجل للعمل في OpenAI، وقدم له عدة وعود وذلك لإقناع الموظف بالبقاء، بما في ذلك عرض أجر أعلى.

وأشار ماسك في تدوينه له:"إن حرب المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي هي حرب المواهب الأكثر جنونًا التي رأيتها على الإطلاق!".

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