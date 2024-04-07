زعيم كوريا الشمالية يفرض قيودا على قصات الشعر.. أمور لا تصدق

داخل حدود كوريا الشمالية ليس لك الحق في أن تختار ملابسك أو الموسيقى التي التي تستمع إليها حتى قصة الشعر فليس لمواطني كوريا الشمالية الحق في اختيار قصة شعر غير المفروضة من قبل الدولة.

يفرض نظام زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون" حظرًا على العديد من الأشياء المبتذلة والعادية تمامًا، مثل ثقب الأنف أو الأذن والتنانير القصيرة والسخرية ورسائل عيد الأم، بالإضافة إلى رموز الغرب، مثل عيد الميلاد ومنتجات ماكدونالدز وأبل.

15 قصة شعر لا يمكن الخروج عنها

ويخضع الشعر أيضًا لتدقيق شديد، حيث لا يوجد سوى 15 تسريحة معتمدة من قبل الدولة لكل من الرجال والنساء، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



فقد يمكن للرجال الاختيار من بين 15 شكلاً مختلفًا للظهر القصير والجوانب، والاختلافات هي مدى قرب الحلاقة التي تريدها على الجانبين، أو على طول الجزء العلوي.

وقالت مصادر في بيونج يانج، نقلاً عن صحيفة تشوسون إلبو الكورية الجنوبية، إن السلطات في العاصمة الكورية الشمالية أصدرت أمرًا يلزم الرجال بالحفاظ على شعرهم بحد أقصى 2 سم (0.8 بوصة).

كما ذكرت صحيفة تشوسون إلبو من قبل أن السلطات في كوريا الشمالية حريصة جدًا على فرض حملة على الشعر الطويل، لدرجة أن "مراقبي طلاب الجامعات يتجولون بالمقص ويقصون شعر المخالفين".

أما بالنسبة للنساء فيمكنهم الاختيار من بين العديد من قصات الشعر القصيرة. هناك عدد قليل من الخيارات للشعر متوسط ​​الطول وزوجين للشعر المتساقط تحت الكتفين أيضًا.



قيود داخل منازلهم

وحتى داخل منازلهم، فإن حياة الكوريين الشماليين تمليها إلى حد ما النظام، فقد يُطلب من كل أسرة تعليق صور لكيم والزعيمين السابقين كيم جونج إيل وكيم إيل سونج.

كما يُحظر أيضًا اقتناء الكلاب كحيوانات أليفة لأنه يتعارض مع نمط الحياة الاشتراكي، وفقا لمصدر تحدث إلى ديلي إن كيه، تم إبلاغ القاعدة الجديدة لاتحاد المرأة الاشتراكية في كوريا.

وأوضح مصدر في مقاطعة بيونجان الجنوبية: "نظرًا للعدد المتزايد من الأسر التي لديها كلاب أليفة في المنزل، أبلغ الاتحاد النسائي الاشتراكي الكوري أعضائه مؤخرًا أن معاملة الكلب كفرد من أفراد الأسرة الذي يأكل وينام مع الأسرة هو أمر غير مقبول، ولا يتوافق مع نمط الحياة الاشتراكي ويجب تجنبه بشكل صارم”.

