عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

زعيم كوريا الشمالية يفرض قيودا على قصات الشعر.. أمور لا تصدق

صدى البلد

داخل حدود كوريا الشمالية ليس لك الحق في أن تختار ملابسك أو الموسيقى التي التي تستمع إليها حتى قصة الشعر فليس لمواطني كوريا الشمالية الحق في اختيار قصة شعر غير المفروضة من قبل الدولة.

يفرض نظام زعيم  كوريا الشمالية "كيم جونج أون" حظرًا على العديد من الأشياء المبتذلة والعادية تمامًا، مثل ثقب الأنف أو الأذن والتنانير القصيرة والسخرية ورسائل عيد الأم، بالإضافة إلى رموز الغرب، مثل عيد الميلاد ومنتجات ماكدونالدز وأبل.

15 قصة شعر لا يمكن الخروج عنها

ويخضع الشعر أيضًا لتدقيق شديد، حيث لا يوجد سوى 15 تسريحة معتمدة من قبل الدولة لكل من الرجال والنساء، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

txt

وظائف يقضي عليها الذكاء الاصطناعي خلال 5 سنوات.. هل أنت من بينهم؟

txt

دولة إفريقية تهدد بإرسال 20 ألف فيل إلى ألمانيا.. ما السبب؟


فقد يمكن للرجال الاختيار من بين 15 شكلاً مختلفًا للظهر القصير والجوانب، والاختلافات هي مدى قرب الحلاقة التي تريدها على الجانبين، أو على طول الجزء العلوي.

وقالت مصادر في بيونج يانج، نقلاً عن صحيفة تشوسون إلبو الكورية الجنوبية، إن السلطات في العاصمة الكورية الشمالية أصدرت أمرًا يلزم الرجال بالحفاظ على شعرهم بحد أقصى 2 سم (0.8 بوصة).

كما ذكرت صحيفة تشوسون إلبو من قبل أن السلطات في كوريا الشمالية حريصة جدًا على فرض حملة على الشعر الطويل، لدرجة أن "مراقبي طلاب الجامعات يتجولون بالمقص ويقصون شعر المخالفين".

أما بالنسبة للنساء فيمكنهم الاختيار من بين العديد من قصات الشعر القصيرة. هناك عدد قليل من الخيارات للشعر متوسط ​​الطول وزوجين للشعر المتساقط تحت الكتفين أيضًا.

txt

رمضان 29 أم 30 يوما؟.. مركز الفلك الدولي يوضح موعد عيد الفطر فلكيا في دول العالم

txt

هو الأول .. إصابة رجل بـ فيروس نادر وغامض بسبب القرود


قيود داخل منازلهم

وحتى داخل منازلهم، فإن حياة الكوريين الشماليين تمليها إلى حد ما النظام، فقد يُطلب من كل أسرة تعليق صور لكيم والزعيمين السابقين كيم جونج إيل وكيم إيل سونج.

كما يُحظر أيضًا اقتناء الكلاب كحيوانات أليفة لأنه يتعارض مع نمط الحياة الاشتراكي، وفقا لمصدر تحدث إلى ديلي إن كيه، تم إبلاغ القاعدة الجديدة لاتحاد المرأة الاشتراكية في كوريا.

وأوضح مصدر في مقاطعة بيونجان الجنوبية: "نظرًا للعدد المتزايد من الأسر التي لديها كلاب أليفة في المنزل، أبلغ الاتحاد النسائي الاشتراكي الكوري أعضائه مؤخرًا أن معاملة الكلب كفرد من أفراد الأسرة الذي يأكل وينام مع الأسرة هو أمر غير مقبول، ولا يتوافق مع نمط الحياة الاشتراكي ويجب تجنبه بشكل صارم”.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تتعرض مصر لـ العاصفة نهال؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة

زكاة الفطر «طعام ولا فلوس».. مفتي السعودية: لا تجوز نقدا.. ودار الإفتاء تحسم

فضيحة مسئول..ماذا حدث لطالبة كلية الزراعة في غرفة حديقة الأسماك بالزمالك |خاص

الذروة الإثنين والثلاثاء.. الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس الـ6 أيام القادمة

وداعا رمضان.. موعد عيد الفطر الثلاثاء أم الأربعاء؟ دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

صدمة لجماهير الأهلي بشأن مدة غياب حسين الشحات

فلوس وخروف وسيارات وراتب .. رشاوي لمسئول كبير بالبترول |خاص

أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة سيدات طائرة الزمالك أمام الأهلي

موضوعات متعلقة

وظائف يقضي عليها الذكاء الاصطناعي خلال 5 سنوات.. هل أنت من بينهم؟

دولة إفريقية تهدد بإرسال 20 ألف فيل إلى ألمانيا.. ما السبب؟

زواج كاهن مسن من طفلة يثير الجدل في غانا.. ما القصة؟

الإسرائيليون يفرغون المتاجر من البضائع استعدادا للاختباء في منازلهم.. ماذا يحدث؟

رمضان 29 أم 30 يوما؟.. مركز الفلك الدولي يوضح موعد عيد الفطر فلكيا في دول العالم

هو الأول .. إصابة رجل بـ فيروس نادر وغامض بسبب القرود

الذكاء الاصطناعي يشعل حرب بين إيلون ماسك وOpen Ai..والمهندسون هم السلاح

ما هو جيش اللافندر الذي يحارب في صفوف قوات الاحتلال لإبادة غزة؟

ترشيحاتنا

زعيم كوريا الشمالية يفرض قيودا على قصات الشعر.. أمور لا تصدق

إثيوبيا تراوغ لكسب الوقت.. ماذا يحدث خلف أسوار سد النهضة ؟

بعد 6 أيام من الحفر.. استخراج جثمان الشاب طه ضحية بئر الصحراء بالمنيا

بريطانيا ترسل سفينة لتعزيز جهود إقامة ممر بحري مؤقت لمساعدات غزة

نائب وزير الدفاع البريطاني: لسنا جاهزين لمواجهة تداعيات أي حرب مقبلة

كيفية قيام ليلة القدر للمرأة الحائض والنفساء.. تفعل هذه الأمور فقط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل ما تشتري.. ماذا يقول سائقو السيارات الكهربائية عن عيوبها ومميزاتها؟

جمبسوت جولد.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

إجازة طويلة.. متى تعود البنوك للعمل بعد عيد الفطر؟

ماذا تفعل إذا ضاعت سيارتك؟.. ضع المفتاح على ذقنك واعثر عليها

فيديو

مخلوقات غريبة .. فيديو يصدم المتابعين لفاكهة الفراولة تحت المجهر |شاهد

الزمالك لم يقدرني.. إمام عاشور: رضا عبدالعال «هجاص» والأهلي أفضل حاجة حصلت لي |فيديوجراف

رفضت تقبيلها بالمسجد.. المطربة بوسي تتصدر التريند في رمضان للمرة الثانية

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ