وظائف يقضي عليها الذكاء الاصطناعي خلال 5 سنوات.. هل أنت من بينهم؟

في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي التي تجتاح دول العالم، يحمل الموظفون هم أن تحل تلك العناصر محله في سوق العمل، فهناك بالفعل وظائف سيتم فيها الاستغناء عن العنصر البشري.

يتفق معظم الخبراء على أن الذكاء الاصطناعي سوف يقلب القوى العاملة الأمريكية رأساً على عقب، ولكن كانت هناك تقارير متضاربة حول من هو الأكثر عرضة للخطر، العمال ذوي الأجور المنخفضة أو أنواع الإدارة المتوسطة.

وقدر تقرير صادر عن مؤسسة ماكينزي جلوبال البحثية أن الأمريكيين الذين يتقاضون أدنى الأجور هم أكثر عرضة بما يصل إلى 14 مرة لاستبدال أولئك الذين يتقاضون أعلى الأجور بالذكاء الاصطناعي.

لكن تقرير منفصل لبنك جيه بي مورجان توقع أن يتم إعادة تنظيم أصحاب الوظائف الإدارية على نطاق واسع هذا العقد، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وحذر جون وارنر، مؤسس شركة Innoventure، من أن الذكاء الاصطناعي سيأتي للوظائف المتكررة أولا، لكنه سيتطور ليحل محل المديرين المتوسطين، وحتى المهن المعرفية مثل القانون والمحاسبة.

وقال وارنر:"الوظائف البشرية التي تنطوي على مهام متكررة ويمكن التنبؤ بها والتي يمكن تشغيلها آليا معرضة لخطر كبير، بما في ذلك أعمال خط التجميع، وإدخال البيانات الأساسية، وبعض جوانب المحاسبة".

وأضاف: "الوظائف القائمة على قائمة مرجعية أو مربعات الإدخال التي تظهر على الشاشة ليست طويلة في هذا العالم، بما في ذلك المسوقون عبر الهاتف، ووكلاء السفر، وصرافو البنوك، وأمناء الصندوق، ومعالجو القروض".

وحذر وارنر من أن المحللين الماليين وشركات التأمين معرضون للخطر أيضًا، إلى جانب أي وظيفة تنطوي على قدر كبير من معالجة الأرقام، بسبب قدرة الذكاء الاصطناعي على تحليل البيانات والوصول إلى المعرفة المخزنة.

ومن المتوقع أن يتسبب الذكاء الاصطناعي في انخفاض حاد في العديد من الأدوار الوظيفية الكتابية. وقال الخبراء: "من المهم أن نتذكر أنه على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي قد يقلل من الحاجة إلى بعض الوظائف، إلا أنه يفتح أيضًا إمكانيات جديدة".

خلال الـ 5 سنوات القادمة سيقضي الذكاء الاصطناعي على وظيفة "كول سنتر" وخدمة العملاء، فيما قال توماس روليه، أستاذ علم الاجتماع التنظيمي والقيادة في جامعة كامبريدج، إن ورقة علمية صدرت عام 2023 وجدت أن علماء الرياضيات والمحللين الماليين والكتاب هم الأكثر عرضة لخطر استبدالهم بالذكاء الاصطناعي.

واختتم بإنه علماء الرياضيات والمحاسبين والمحللين الماليين والكتاب ومحللي الأخبار والمحللين الماليين هم الأكثر عرضة لخطر استبدالهم بالذكاء الاصطناعي.