زواج كاهن مسن من طفلة يثير الجدل في غانا.. ما القصة؟

من فترة لأخرى تثير حالة زواج ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإخبارية، فكانت الضجة هذه المرة لزواج كاهن مسن من فتاة تحت سن الـ 12 عامًا في غانا ليثير ذلك غضبًا شعبيًا.

أقدم "نومو بوركيتي لاويه تسورو" الزعيم الروحي البالغ من العمر 63 عامًا في منطقة نونجوا بالعاصمة أكرا، على الزواج من فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا في حفل أقيم يوم السبت الماضي.

وأثارت مقاطع الفيديو والصور الخاصة بحفل الزفاف، والتي نشرتها قناة إخبارية محلية، غضبًا عامًا لدى العديد من الغانيين الذين استنكروا هذه الممارسة ووصفوها بأنها غير قانونية.

وأظهرت إحدى الصور الكاهن وهو يضع إكليلا من الزهور على رأس الفتاة الصغيرة التي ترتدي ثوبا أبيض وغطاء للرأس خلال الحفل الذي حضره العشرات من أبناء طائفة الكاهن.



وأظهرت اللقطات أيضًا نساء يطلبن من الفتاة بلغتهن المحلية "جا" أن ترتدي ملابس مثيرة لزوجها وأن تستخدم العطور لتعزيز جاذبيتها، بحسب ما نشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ومنذ ذلك الحين، تم وضع الفتاة ووالدتها تحت حماية الشرطة، وذلك لأن الحد الأدنى القانوني لسن الزواج في غانا هو 18 عامًا وفقًا لقانون الأطفال لعام 1998، وفقًا لمنظمة Girls Not Brides، وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى إنهاء زواج الأطفال في جميع أنحاء العالم.

على الرغم من أن زواج الأطفال أصبح أقل شيوعًا في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا في السنوات الأخيرة، إلا أنه لا يزال يحدث بسبب عوامل مختلفة مثل عدم المساواة بين الجنسين، والفقر، وانتشار الممارسات التقليدية الضارة.

وأفادت المنظمة غير الربحية أن 19 بالمائة من الفتيات في غانا يتزوجن قبل سن 18 عامًا، و5 بالمائة يتزوجن قبل عيد ميلادهن الخامس عشر، كما يعتبر من الصعب تتبع معدلات زواج الأطفال بسبب عدم وجود شهادات ميلاد في بعض المناطق، فضلا عن العثور على أدلة تثبت ما إذا كانت الفتاة قاصر، وفقا لتقرير اليونيسف.

ودافع مكتب الكاهن المعني عن الزواج، قائلاً إنه كان طقس شعائري، وتحقق الشرطة الآن في الحادث، بالتعاون مع وزارة النوع الاجتماعي والأطفال والحماية الاجتماعية التابعة للحكومة وإدارة تنسيق الرعاية الاجتماعية لتقديم الدعم للطفل، وفقًا لبي بي سي.

ويحتل الكاهن المعني منصبًا يحظى باحترام كبير باسم 'Gborbu Wulomo'، المعروف أيضًا باسم رئيس الكهنة التقليدي في مجتمع أكرا.