أكل اللحم مرض خطير يهدد بجائحة جديدة.. ما القصة؟

لم يكاد العالم يلتقط أنفاسه من فيروس كورونا "كوفيد 19" الذي تفشى في أواخر عام 2019 بالصين، ولكن على ما يبدو أن العالم على أعتاب جائحة جديدة تثير حالة من الذعر.

تحاول اليابان تهدئة المخاوف العالمية بشأن التفشي المروع لمرض أكل اللحم الذي أدى إلى تصاعد الحالات المرضية في الأيام الأخيرة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

استمرت حالات متلازمة الصدمة السامة للمكورات العقدية (STSS) في النمو بمعدل مرتفع، لكن المسؤولين ضاعفوا مخاوفهم بشأن الأرقام.

ووفقا لمصادر مطلعة، فإن الخطوات البسيطة بما في ذلك غسل اليدين وارتداء قناع الوجه والحفاظ على نظافة الجروح ساعدت في منع انتشار العدوى، وتزايد الذعر بشأن تفشي مرض STSS الشهر الماضي بعد أن بدأ المرض المعدي الخطير في الانتشار بوتيرة قياسية.

كان هذا هو القلق الذي أعربت عنه الدول الأخرى، حيث اختارت أمثال كوريا الشمالية إلغاء مبارياتها في التصفيات الآسيوية ضد اليابان لكأس العالم 2026.

وقال المسؤولون إن المباريات التي كان من المقرر أن تتم مساعدتها في عاصمة كوريا الشمالية بيونج يانج، لن تقام بسبب الوقاية من انتشار المرض المعدي في اليابان.

ومع ذلك، في خطوة لطمأنة الزوار المحتملين، أشار مسؤول بالوزارة إلى أن أوروبا أيضًا تعرضت لفاشيات مماثلة، بما في ذلك في عام 2022، في ذلك الوقت، أوصت هيئة الصحة بالحد من السفر إلى أوروبا في ذلك العام نتيجة لارتفاع حالات الإصابة بمتلازمة STSS.

يوصف STSS بأنه شكل نادر وشديد من العدوى التي تسببها البكتيريا العقدية المقيحة. هذه عادة ما تسبب التهاب البلعوم الحاد، أو التهاب الحلق العقدي، في مرحلة الطفولة.

وتشير التقارير إلى أن عدد هذه الحالات يميل إلى الارتفاع في شهري أبريل ومايو عندما يبدأ الفصل الدراسي الجديد، ويمكن أن يسبب المرض نخر الأنسجة العضلية وفشل العديد من الأعضاء.

وعادةً ما يؤثر هذا المرض على الأشخاص في الثلاثينيات من العمر أو أكبر، حيث تؤدي حوالي 30 بالمائة من حالات STSS إلى الوفاة حيث يمكن أن تتفاقم الأعراض فجأة بشكل خطير.

وفي اليابان وحدها، تم الإبلاغ عن أعداد قياسية من الإصابات العام الماضي، حيث تم تأكيد 941 حالة وفقا للمعهد الوطني للأمراض المعدية، وتظهر الأرقام أنه حتى 24 مارس، تم الإبلاغ عن 556 حالة حتى الآن في اليابان.

وتضيف البيانات أنه منذ نهاية العام الماضي، تزايد عدد المرضى الذين يعانون من متغير شديد العدوى من المرض المنتشر في الولايات المتحدة وأوروبا.