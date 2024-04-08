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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هل ستشهد مصر والدول العربية الكسوف الكلي خلال الساعات المقبلة؟

صدى البلد

ساعات وتنطفئ نور الشمس لمدة 5 دقائق في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بمرور القمر أمامها في ظاهرة كسوف كلي لا تحدث إلا نادرًا، لتكن هي حديث العالم والمسيطرة على محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.


يمكن رؤية كسوف كلي للشمس في 14 ولاية بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأثنين الموافق 8 أبريل، وسيغطي الكسوف مسارًا يبدأ من المكسيك، وينتهي في كندا، وقد تحظى بعض الدول برؤية الكسوف ولكن بشكل جزئي مثل المدن في غرب المملكة المتحدة البريطانية وأيرلندا، ومعظم أنحاء ويلز واسكتلندا، ومن المفترض أن تستمر مدة الكسوف الشمسي الذي ينتظره العالم 4 دقائق و 29 ثانية.

وسيبدأ  الكسوف فوق جنوب المحيط الهادئ، ومن المرجح أن يكون ساحل المحيط الهادئ في المكسيك أول من يشهد الكسوف الكلي في تمام الساعة 11.07 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ يوم 8 أبريل، إذا سمح الطقس بذلك.

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وسيواصل الكسوف الكلي للشمس بعد ذلك طريقه من المكسيك، ويدخل الولايات المتحدة من تكساس، ويسافر عبر أوكلاهوما وأركنساس وميسوري وإلينوي وكنتاكي وإنديانا وأوهايو وبنسلفانيا ونيويورك وفيرمونت ونيوهامبشاير وماين، وستشهد بعض أجزاء ولايتي تينيسي وميشيغان أيضًا الكسوف الكلي.

وخارج هذه المناطق، ستتاح للناس في جميع أنحاء الولايات الأمريكية الـ48 المتجاورة فرصة رؤية كسوف جزئي للشمس، عندما يغطي القمر جزءًا من الشمس، وفقًا لوكالة ناسا.
دول لن ترى الكسوف كلي أو جزئي

أما بالنسبة لـ مصر والدول العربية فلن تتمكن من رؤية الكسوف الكلي للشمس أو حتى بشكل جزئي.


كيف يحدث الكسوف الكلي؟ 


يحدث الكسوف الشمس الكلي عندما يمر القمر بين الشمس والأرض، ويحجب قرص الشمس بالكامل عن ناظر الأرض.

عندما يتحرك القمر شرقًا في السماء بالنسبة لموقع الشمس، يتحرك ظل القمر من الغرب إلى الشرق فوق سطح الأرض، وفي أغلب الأحيان بزاوية مائلة شمالًا أو جنوبًا.

فعندما يعبر ظل القمر الأرض، يخلق ظله المظلم مسار الكسوف الكلي، وهو ممر يتراوح عرضه بين 140 كيلومترًا و200 كيلومتر خلال كسوف 2024.

حالة الطقس والكسوف

يلعب الطقس دوراً حاسمًا في رؤية الكسوف يمكن لأي سحابة رقيقة أو غير مكتملة على ارتفاع منخفض أن تغطي تلك اللحظات الأخيرة قبل غروب الشمس، عندما يقترب الكسوف من أقصى تغطية له.

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أطول فترة كسوف كلي عاشها العالم


آخر مرة استمر فيها الكسوف الكلي لأكثر من سبع دقائق كانت في عام 1973 فوق أفريقيا، ولن يحدث مرة أخرى حتى عام 2150 فوق المحيط الهادئ.
 

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