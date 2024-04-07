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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ثروة مارك زوكربيرج تتخطى إيلون ماسك منذ 4 سنوات لهذا السبب

ثروة مارك زوكربيرج
ثروة مارك زوكربيرج تتخطى إيلون ماسك

حقق مارك زوكربيرج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Meta" ميتا ثروة بلغت 187 مليار دولار، ليصبح ثالث أغنى شخص في العالم بعد جيف بيزوس وبيرنارد أرنو. 

 

وشهدت ثروة مارك زوكربيرج ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية بعد ارتفاع أسهم شركة ميتا، ليتجاوز ثروة إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركات تسلا وX وسبيس إكس، وذلك لأول مرة منذ عام 2020. وفقًا لـ مؤشر بلومبرج للمليارديرات. 

 

وفي المقابل، تراجعت ثروة إيلون ماسك لتبلغ 181 مليار دولار، ويصبح رابع أغنى شخص في العالم، بعد تراجع كبير لإيرادات شركته تسلا في الربع الأول من العام الحالي، وهو ما يمثل أول انخفاض في مبيعات الشركة على أساس سنوي منذ ما يقرب من 4 سنوات.  

 

وكان إيلون ماسك، الذي احتفظ لفترة طويلة بلقب أغنى شخص على الكوكب قد شهدت أسهم شركته تسلا تراجعًا بأكثر من 7% في التعاملات عقب إعلان تفوق زوكربيرج، كما كان سهم الشركة قد تراجع بأكثر من 34% منذ بداية عام 2024.

 

وقد ارتفعت ثروة مارك بسبب أداء منصات ميتا، ثاني أكبر معلن في العالم، وقفز السهم بأكثر من 173 % في الأشهر الـ 12 الماضية، مما منحه قيمة سوقية تزيد عن 1.29 تريليون دولار.

 

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