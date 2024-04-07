عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إيلون ماسك يعيد نشر "خطته الرئيسية": سيارة تكسبك المال بدلا من أن تكلفك

صدى البلد

شارك إيلون ماسك "خطته الرئيسية" التي تضمنت خططًا لإنشاء سيارة تكسبك المال بدلاً من أن تكلفك.

 احتفل الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX وتيسلا البالغ من العمر 52 عامًا بمرور ثماني سنوات على نشره لأول مرة "الخطة الرئيسية، الجزء الثاني".

كُتبت خطة ماسك الأولى قبل 18 عامًا وتناولت بالتفصيل أهدافه لعلامة تيسلا التجارية - لإنشاء سلسلة من السيارات و"توفير الطاقة الشمسية". تم إصدار الخطة الثالثة قبل عام.

 الآن، يتأمل رجل الأعمال في الخطة الثانية التي تضمنت التعهد "بتمكين سيارتك من كسب المال لك عندما لا تستخدمها".

توسيع نطاق تيسلا والقيادة الذاتية

نشر ماسك رابطًا على منصة X وذكر ببساطة: "لقد كتبت هذا قبل 8 سنوات." تتضمن الخطة توسيع نطاق تيسلا "لتغطية الأشكال الرئيسية للنقل البري" بما في ذلك الشاحنات الثقيلة (التي يبدو أن تيسلا حققتها مع Cybertruck) والنقل الحضري عالي الكثافة للركاب.

كانت هناك أيضًا تفاصيل عن خطط "الاستقلالية"، حيث تنص الوثيقة: "مع نضوج التكنولوجيا، ستكون جميع مركبات تيسلا مزودة بالأجهزة اللازمة للقيادة الذاتية بالكامل مع القدرة على التشغيل في حالة الفشل، مما يعني أنه يمكن لأي نظام معين في السيارة أن يتعطل وستظل سيارتك تقود نفسها بأمان."

وأضافت: "من المهم التأكيد على أن تحسين وتأكيد البرنامج سيستغرق وقتًا أطول بكثير من تركيب الكاميرات والرادار والسونار وأجهزة الكمبيوتر."

ردود الفعل والتطلعات المستقبلية

ردًا على رحلة استرجاع الذكريات، نشر أحد الأشخاص على X/تويتر: "والآن نحن في عام 2024 نتحدث عن سيارات الأجرة الآلية من تيسلا. تقدم مذهل." وأدلى آخرون بتعليقات مثل "يا له من وقت مثير لنكون فيه على قيد الحياة" و"إذا لم تكن متحمسًا للمستقبل أو لتقدم التكنولوجيا، فيجب أن تكون كذلك".

يبدو أن خطط ماسك الطموحة قد أثارت حماسًا وتفاؤلاً بشأن مستقبل النقل والقيادة الذاتية. يبقى أن نرى كيف ستتحقق هذه الخطط على أرض الواقع وتأثيرها على حياتنا اليومية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة موجعة.. إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة إنبي في الدوري الممتاز

مفاجأة سيئة للأهلي قبل مباراة الزمالك| صدمة ثلاثية تضرب الفريق.. تفاصيل

أهلا بالعيد .. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر 2024 المبارك

تعليق مثير من حسن شاكوش بعد عرض حلقته مع رامز ومشاجرته مع طليقته

تغيير مواعيد عمل المخابز في العيد.. وهذا ما ستفعله وزارة التموين لتخفيض الأسعار

أحمد العوضي: ياسمين عبد العزيز الحب الحقيقي والوحيد في حياتي

خبر سار | الأهلي يستعيد خدمات نجم الفريق أمام إنبي

رسميا.. رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه

ترشيحاتنا

قرارا عاجل حول المدارس الرسمية الدولية .. الشروط موعد التقديم

رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6000 جنيه.. تأكيد جديد من وزير العمل

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 في القاهرة والجيزة| إعلان مواعيد المهام الآدائية

فقدت ثلث قواتها.. جيش الاحتلال يزعم تدمير جزء كبير من ترسانة حماس الصاروخية

إعلام إسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في صفد ومواقع في الجليل الأعلى

حسم الجدل.. هل تجوز زكاة الفطر «نقودا» بدل الحبوب؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل صدفة الحلقة 28.. فشل خطة رشدي الشامي والقبض على غادة

بسبب هذا اللاعب| ليفربول يحذر محمد صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي .. القصة الكاملة

فستان جريء.. نوال الزغبي تثير الجدل بظهورها | شاهد

بإمكانيات جبارة ومميزات خارقة.. ساعات ذكية مناسبة لهواة الرياضات

فيديو

حسم الجدل.. هل تجوز زكاة الفطر «نقودا» بدل الحبوب؟

قصة حب وموعد اعتزالها.. تصريحات نارية من هالة صدقي.. فيديو

المصداقية.. حسن شاكوش يعتذر للجمهور ويعلق على إلغاء حلقة رامز جاب من الآخر

وشم أحمد الفيشاوى الجديد يثير الجدل.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ