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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

زعماء الأردن وفرنسا ومصر يصدرون بيانا مشتركا لوقف إطلاق النار في غزة

صدى البلد

أصدر زعماء مصر وفرنسا والأردن بيانا مشتركا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، ويسلط الضوء على الأزمة الإنسانية الخطيرة والأثر الكارثي للحرب المستمرة.

وفي مقال افتتاحي نُشر الاثنين في الصحف الحكومية الأردنية والمصرية، وكذلك صحيفتي لوموند الفرنسية وواشنطن بوست، شددوا على الحاجة إلى حل سلمي من خلال حل الدولتين، معلنين أن العنف والحرب 'ليس لهما مكان'. في تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

'في ضوء الخسائر البشرية التي لا تطاق، نحن، قادة مصر وفرنسا والأردن، ندعو إلى التنفيذ الفوري وغير المشروط لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728. ونؤكد على الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة' وفقا لـ البيان المشترك.
 

وفي معرض تسليطهم الضوء على الوضع الحرج في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث لجأ أكثر من 1.5 مليون مدني فلسطيني، حذر القادة من 'العواقب الوخيمة لمزيد من الأعمال العسكرية'، ودعوا إلى حماية المدنيين باعتبارها التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا بموجب القانون الدولي. قانون.

وأدان زعماء الدول الثلاث أعمال العنف والإرهاب والاستهداف العشوائي للمدنيين، وأكدوا مجددا ضرورة احترام جميع الأطراف للقانون الإنساني الدولي.

وجاء في البيان 'ندين مقتل عمال الإغاثة الإنسانية، وآخرها الهجوم على قافلة المساعدات التابعة للمطبخ المركزي العالمي'.

وقد لعبت مصر وفرنسا دوراً رئيسياً كوسيط بين حماس وإسرائيل، في حين كان الأردن لاعباً رئيسياً في توصيل المساعدات، حيث ساهم بعشرات عمليات الإنزال الجوي فوق غزة.

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زعماء الأردن وفرنسا ومصر يصدرون بيانا مشتركا لوقف إطلاق النار في غزة


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