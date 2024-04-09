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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انقسام الديمقراطيين بالشيوخ الأمريكي حول الشروط الجديدة للمساعدات الأمريكية لإسرائيل

الشيوخ الامريكي
الشيوخ الامريكي

انقسم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الديمقراطي حول ما إذا كان سيتم تطبيق شروط جديدة على المساعدات لإسرائيل.

وحذر السيناتور كريس فان هولين، الذي يدعم الشروط، من أن سياسة إدارة بايدن بحاجة إلى التغيير من أجل تعزيز الدعم الديمقراطي للرئيس جو بايدن في نوفمبر. أعتقد أن الرئيس يحتاج ببساطة إلى أن يفعل السياسة الصحيحة، وهذا سيرسل رسالة إلى الناس في جميع أنحاء البلاد مفادها أنه يتخذ المسار الصحيح. لذا، من وجهة نظري، هذه هي الحالة التي ستنتج فيها السياسات الصحيحة السياسة الصحيحة.

وقال “إنه بحاجة إلى استخدام جميع أدوات السياسة الأمريكية المتاحة له. يتضمن ذلك العديد من الخيارات، لكن أحدها هو حجب الأنظمة العسكرية الهجومية، على الأقل في الوقت الحالي، ليس لمنع إرسال المساعدة العسكرية الهجومية في مرحلة ما، ولكن مرة أخرى، للتأكد من أن الرئيس قادر على تنفيذ كلماته. 

وأضاف رئيس العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بن كاردين، الذي لا يدعم الشروط، إنه يعتقد أن الظروف لن تساعدهم على تحقيق هدفهم الأكثر إلحاحًا: إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقال: 'نحن بحاجة إلى إدخال المساعدات الإنسانية، وآمل أن نتمكن من رؤية بعض التقدم في هذا الشأن'. 'لا أعتقد أن الشروط هي الحل الأمثل.'

وقال السيناتور مارك كيلي، الذي لم يلتزم بالشروط ولكنه ترك الباب مفتوحًا: 'أعتقد أنه من العدل، في مرحلة ما، إذا لم نشهد تغييرًا إيجابيًا، أن نتخذ قرارات بشأن نوع المساعدة التي نقدمها'. وما يمكن أن يستخدموه من أجل ذلك.'

وانتقد إسرائيل بعد مقتل عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي في غارات إسرائيلية الأسبوع الماضي. “هذا عمل متهور من قبل الجيش الإسرائيلي. وقال كيلي: “على الجيش الإسرائيلي أن يقوم بعمل أفضل في هذا الأمر”. 'أريد أن أرى كيف سيقومون بإجراء تغييرات على هذا. عليهم إجراء تغييرات.'

مجلس الشيوخ الأمريكي الحزب الديمقراطي إسرائيل

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