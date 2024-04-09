بمشاركة مستشار الرئيس.. هيئة المحطات النووية تنظم الاحتفال السنوي بالضبعة

نظمت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء برعاية الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة المحطات النووية ،حفل رمضان السنوي احتفاءً بالشهر الكريم بموقع المحطة النووية بالضبعة، وذلك بتشريف الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية وكوكبة من الشيوخ القراء والمبتهلين، ولفيف من قيادات الهيئة.



وألقى الدكتور أمجد الوكيل كلمة رحب فيها بالحضور، ورحب بالحضور كما أشاد الوكيل بالإنجازات العديدة التي حققتها الهيئة على مدار الشهور القليلة الماضية، مؤكدا أن تدشين الصبة الخرسانية الاولى للوحدة النووية الرابعة في يناير الماضي بتشريف القيادة السياسية للبلدين عبر تقنية الفيديو كونفرانس هو انجاز تحقق بجهود ابناء الهيئة المخلصين والشريك الروسي وتضافر جهود كافة جهات الدولة المعنية.



كما ألقى أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية ندوة عن قصص الكفاح المصرية والتي تعبر عن النفس الفريدة التي يتميز بها المصريون في مختلف العصور والميادين والتي تنم عن روح الكفاح والمثابرة والتحدي والاتقان والاستناد للعلم في تحقيق مختلف الإنجازات في توقيتات قياسية ليضرب أروع الأمثلة في بناء الوطن وهو الأمر الذي يتضح جليا في تنفيذ مشروع مصر القومي مشروع محطة الضبعة النووية، الأمر الذي كان من شأنه الأثر البالغ في الارتقاء بالروح المعنوية للعاملين بموقع المحطة النووية بالضبعة وإعلاء لقيم المثابرة والعطاء والاستمرار في بذل الغالي والنفيس في سبيل تنفيذ المشروع والذي سوف يمتد أثره لأجيال متتابعة.



وفي ختام الحفل كرم الدكتور الوكيل كلا من أسامة الأزهري، ومحمد عبداللطيف، ومحمد جابين، وذلك لتشريفهم بالحضور وإحياء الليلة الرمضانية، كما تلى ذلك أيضا مأدبة للسحور في آخر ليلة من ليالي شهر رمضان المعظم.



وأدار الحفل اللواء يس صيام مساعد رئيس الهيئة للإعلام والأمن بما تضمنه من افتتاحية من آيات الذكر الحكيم وترحيب الدكتور رئيس مجلس الإدارة بالسادة الضيوف وما تبعه من الندوة الدينية وأيضا مقتطفات من الأدعية والابتهالات حتى ختام الحفل الكريم.

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