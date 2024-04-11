عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

استولوا على "الفلوس والبضاعة"| سرقة أكبر تاجر مخدرات بدار السلام.. ماذا فعلت عصابة الضباط المزيفين؟

صور ارشيفية
صور ارشيفية

في أحداث مثيرة هزت منطقة دار السلام، كشفت تحريات أمنية عن واقعة تعرض فيها شخص يُدعى حمام.م والمعروف بـ "حمامة" للاعتداء عليه وتفتيش منزله بواسطة أربعة أشخاص، حيث تم سرقة مبلغ مالي ومجموعة من المشغولات الذهبية، ثم تم اقتياده إلى مكان غير معلوم حتى تم التخلص منه على طريق كورنيش النيل.
 

السلام الذهبية مخدرات كورنيش النيل ضباط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه نزول مفاجئ .. تراجع أسعار الذهب ثاني أيام العيد وهذا ثمن عيار 21

مفاجأة في سعر الدولار ثاني أيام العيد.. آخر تحديث بالبنوك والجنيه يرتفع قريبًا

زوجة واحدة لا تكفي.. ماجد المصري: زنا المحارم وتعدد الزوجات موجود

اختياراتي مدمرة حياتي.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ جمهورها بفيديو جديد|شاهد

ملابس غريبة.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد

السعودية .. محاولة انتـ حار داخل الحرم المكي | فيديو

في ثاني أيام العيد.. انخفاض في أسواق الذهب |و سعر عيار 21 مفاجأة

الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات ثاني أيام العيد بسبب ظاهرة جوية|ماذا يحدث؟

موضوعات متعلقة

القاهرة أفضل من نيويورك| مجلة أمريكية تكشف تفوق مصر في نظام مترو الأنفاق.. تفاصيل

"احلوت في عنيا"| اعترافات صادمة من السائق المتهم بمحاولة خطف «فتاة الميكروباص».. تفاصيل

ريان المنيا| استخراج جثمان الشاب طه بعد 6 أيام من سقوطه بالبئر

كسوف الشمس المنتظر| هل يؤثر على عدد أيام شهر رمضان؟.. وهذا موعد العيد

نزاع تجاري| القصة الكاملة لاحتجاز روسيا سفينتي قمح مصريتين.. وأول تعليق من "التموين"

استوردت 1.6 مليون طن| مصر ضمن أكبر الدول المستقبلة للنفايات من أوروبا.. تفاصيل

في طريقه إلى مران الزمالك| تفاصيل وفاة أحد أفراد الجهاز المعاون بأزمة قلبية

«محدش يطلع الصيفي»| مفاجأة في طقس عيد الفطر.. وكتل هوائية من أوروبا

ترشيحاتنا

وزير الداخلية التركي: ضبط ثالث أكبر كمية من الكوكايين في تاريخ البلاد

مخطط تطوير العمليات العدائية.. ننشر حيثيات الحكم على متهمي "خلية وحدة التطوير"

استولوا على "الفلوس والبضاعة"| سرقة أكبر تاجر مخدرات بدار السلام.. ماذا فعلت عصابة الضباط المزيفين؟

حالة تأهب قصوى,, أمريكا وإيران تتبادلان رسائل تحذير بشأن الحرب وإسرائيل مرعوبة

ثاني يوم العيد| خدمات بمحيط ستادي القاهرة والسلام.. وكثافات مرورية أمام الحدائق والكورنيش

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 .. وتفاصيل رسمية مؤكدة الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان غير تقليدي.. هبة مجدي تستعرض رشاقتها وجمالها

ملابس غريبة.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد

تعرف على بداية ظهور كعك العيد من الفراعنة إلى العصر الفاطمي|خبير أثري يسرد

ملابس غريبة.. حلا شيحة تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

«تريندات وخناقات ومسلسلات».. حصاد الأعمال الفنية رمضان 2024

أمي عندها خبرات عني.. ابنة دوللي شاهين تكشف شروطها في عريسها المستقبلي

ماجد المهندس يجري بروفاته الأخيرة استعدادا لحفل الليلة في جدة.. شاهد

أحمد رفعت في بيته.. هذه أولى كلماته بعد خروجه من المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ