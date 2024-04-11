استولوا على "الفلوس والبضاعة"| سرقة أكبر تاجر مخدرات بدار السلام.. ماذا فعلت عصابة الضباط المزيفين؟

في أحداث مثيرة هزت منطقة دار السلام، كشفت تحريات أمنية عن واقعة تعرض فيها شخص يُدعى حمام.م والمعروف بـ "حمامة" للاعتداء عليه وتفتيش منزله بواسطة أربعة أشخاص، حيث تم سرقة مبلغ مالي ومجموعة من المشغولات الذهبية، ثم تم اقتياده إلى مكان غير معلوم حتى تم التخلص منه على طريق كورنيش النيل.

