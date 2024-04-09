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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد 6 أشهر من إبادة غزة.. تركيا تتخذ أول سلسلة إجراءات ضد إسرائيل

تركيا والاحتلال
تركيا والاحتلال

أعلنت وزارة التجارة التركية عن تقييد  حركة تصدير بعض المنتجات إلى إسرائيل بدءاً من 9 أبريل الجاري، وفق ما ذكرت منصة مونيتور الأمريكية.

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن بلاده ستكشف عن إجراءات جديدة ضد إسرائيل ردا على رفض الكيان الصهيوني السماح لأنقرة بتقديم مساعدات جوية لغزة.

وقال فيدان في مؤتمر صحفي منفرد ونادر في الوزارة: "علمنا  أن طلبنا، الذي رحبت به السلطات الأردنية، رفضته إسرائيل.لا يمكن أن يكون هناك أي عذر لمنع إسرائيل من إسقاط المساعدات جواً على غزة التي تعاني من المجاعة. وردا على ذلك، قررنا اتخاذ سلسلة من الإجراءات الجديدة ضد إسرائيل”.

وامتنع فيدان عن توضيح الإجراءات التي سيتم اتخاذها، قائلا إنه سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

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وتابع: “هذه الإجراءات التي أقرها رئيسنا سيتم تنفيذها خطوة بخطوة دون تأخير. ستتم مشاركتها مع الجمهور من خلال مؤسساتنا ذات الصلة".

وأضاف أن الإجراءات غير المحددة ستستمر حتى “تعلن إسرائيل وقف إطلاق النار وتسمح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى غزة دون انقطاع”.

وقال الوزير التركي إن تركيا أصبحت ثاني أكبر مقدم مساعدات لغزة، حيث ساهمت بأكثر من 42 طنا من المساعدات، وكانت سفينة المساعدات التركية التاسعة في طريقها إلى المنطقة.

ويأتي هذا الإعلان وسط ضغوط شعبية على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته فيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل. 

وتجمع عشرات المواطنين في ميدان تقسيم وسط إسطنبول، يوم السبت الماضي، مطالبين الحكومة التركية بقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل.

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